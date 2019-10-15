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Apple, kullanıcıların Safari verilerini Çin'e gönderiyor iddiası

Apple'ın, kendi tarayıcısı olan Safari'deki kullanıcı verilerini, Çin'in Tencent şirketi ile paylaştığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 15.10.2019 - 10:22..
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Güvenlik söz konusu olduğunda Android'den bir adım daha önde olan iOS, son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla boğuşuyor. Yeni gelen bilgilere göre Apple, iOS işletim sisteminde bulunan Safari uygulamasındaki tarama verilerini, Çinli Tencent şirketi ile paylaşıyor.

Safari, kullanıcı gizliliği artırmak ve sahte web sitelerinin önüne geçebilmek için, ziyaret edilen web sitelerini Google'a gönderiyor ve bu sayede sitenin güvenli olup olmadığı anlaşılıyor. Aslında Apple bunu yıllardır yapıyor, ancak veri paylaşılan şirketler arasına Çinli Tencent'in de eklenmesi, birçok kullanıcının kafasında, soru işareti oluşmasına neden oldu.

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TENCENT, KULLANICILARIN IP NUMARALARINI TOPLUYOR

Apple, verileri Tencent'e göndermekle kalmıyor, aynı zamanda Çinli şirkete kullanıcıların IP numaralarını da toplama imkanı sunuyor. ABD ile Çin arasında ticaret krizi devam ederken, Apple'ın neden Çinli şirketle veri paylaştığı ise bilinmiyor.

APPLE AÇIKLAMA YAPTI

Apple ise, söz konusu veri paylaşma iddialarını yalanlayarak, yalnızca web adreslerinin güvenli olup olmadığını anlamak için Google ve Tencent'den faydalandıklarını ve asla bu şirketlere kullanıcı verilerinin gönderilmediğini açıkladı.

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Apple, kullanıcıların Safari verilerini Çin'e gönderiyor iddiası

Apple, kullanıcıların Safari verilerini Çin'e gönderiyor iddiası

Apple, kullanıcıların Safari verilerini Çin'e gönderiyor iddiası

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