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Apple, Mac Pro'ların üretimini artık Çin'de yapmayacak

Apple, yeni Mac Pro'ların artık Çin'de değil Teksas'ta üretileceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 24.09.2019 - 09:47..
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Apple, bu yılın başlarında tanıtılan ve tasarımıyla rendeye benzetilen yeni Mac modellerini ilk olarak Çin'de üretmeye başlamıştı. Şirket, artık yeni üretim yerinin Çin değil, ABD'de bulunan Teksas olacağını açıkladı. Bu açıklama, Apple'ın üretim için yavaş yavaş Çin'den çekileceğini de kanıtlar nitelikte.

Artık ABD'de üretime devam edecek yeni Mac Pro'lar, birçok Amerikalı şirket tarafından tasarlanan, geliştirilen ve üretilen bileşenlerden oluşacak ve bu sayede ABD'li üreticilere de destek sağlanmış olacak.

mac pro

APPLE, YERLİ ÜRETİMİ DESTEKLİYOR

Apple, 2023 yılına kadar ABD ekonomisine 350 milyar dolarlık destek vermeyi amaçlıyor ve bu nedenle yerli üreticilere olan desteğini sürdürüyor. Şirket, yalnızca geçen yıl 36 eyalette, 9 binden fazla yerli tedarikçiye 60 milyar doların üzerinde para harcadı.

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Apple, Mac Pro'ların üretimini artık Çin'de yapmayacak

Apple, Mac Pro'ların üretimini artık Çin'de yapmayacak

Apple, Mac Pro'ların üretimini artık Çin'de yapmayacak

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