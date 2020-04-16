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Apple, Mac Pro'nun tekerleklerini iPhone fiyatına satışa sundu

Apple, yeni Mac Pro'nun tekerlek kitini, 'bir tekerleğe bu kadar para verilir mi' dedirtecek bir fiyatla ülkemizde satışa çıkardı.

Haber Merkezi |
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Apple, Mac Pro'nun tekerleklerini iPhone fiyatına satışa sundu

ABD'li teknoloji devi Apple, WWDC 2019 konferansında yeni Mac Pro modelini tanıtmış ve ürünün rendeye benzemesi nedeniyle oldukça eleştirilmişti. Her ne kadar tasarımı eleştirilse de yeni Mac Pro, içerisinde bulunan güçlü parçalar sayesinde uzmanlardan tam not almayı başardı.

Apple, yeni Mac Pro modelini geçtiğimiz aylarda ülkemizde satışa çıkarmıştı. Kule tipi ve raf tipi olmak üzere iki farklı tasarıma sahip olan Mac Pro'nun, kule tipi modelinin başlangıç fiyatı 43 bin TL olarak açıklanmıştı.

Apple, Mac Pro'nun tekerleklerini iPhone fiyatına satışa sundu

TEKERLEKLERİ SATIŞA ÇIKTI

Apple'ın satışa çıkardığı Mac Pro modelinin başlangıç paketinde, herhangi bir tekerlek bulunmuyor. Ancak bilgisayarınızı zemin üzerinde hareket ettirmek isteyen kullanıcılar, ekstradan bu tekerlekleri satın alabiliyor. Ancak bunun için çok ciddi bir bedel ödemek zorunda kalabilirsiniz.

5 BİN 600 LİRAYA TEKERLEK

Apple,  kauçuk ve paslanmaz çelik malzemeden üretildiğini söylediği Mac Pro tekerleklerini, ülkemizde 5 bin 599 TL'den satışa çıkardı. Bu fiyat, dün tanıtılan yeni iPhone SE'den bile daha pahalı.

Bu fiyatı ödeyen kullanıcılar, Mac Pro'nun altına yerleştirebileceği 4 adet tekerleğe sahip olabiliyor.

apple

KİLİTLEME SİSTEMİ 2 BİN 400 TL

Apple'ın 5 bin 599 liralık tekerleklerinde herhangi bir kilit sistemi bulunmuyor. Bu da Mac Pro'yu zemine yerleştirdiğinizde sürekli olarak kaymasına neden oluyor ve bilgisayardaki güvenlik riskini daha da artırıyor.

Eğer ekstradan kilitleme sistemi satın alırsanız da bunun için 2 bin 399 lira ödemeniz gerekiyor.

apple

Instagram: @eshteknoloji

Apple, Mac Pro'nun tekerleklerini iPhone fiyatına satışa sundu

Apple, Mac Pro'nun tekerleklerini iPhone fiyatına satışa sundu

Apple, Mac Pro'nun tekerleklerini iPhone fiyatına satışa sundu

Apple, Mac Pro'nun tekerleklerini iPhone fiyatına satışa sundu

Apple, Mac Pro'nun tekerleklerini iPhone fiyatına satışa sundu

Apple, Mac Pro'nun tekerleklerini iPhone fiyatına satışa sunduApple, Mac Pro'nun tekerleklerini iPhone fiyatına satışa sunduApple, Mac Pro'nun tekerleklerini iPhone fiyatına satışa sundu

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