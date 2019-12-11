Apple, Mac Pro'yu dudak uçuklatan fiyata Türkiye'de satışa sundu

ABD'li teknoloji devi Apple, WWDC 2019 konferansında yeni Mac Pro modelini tanıtmış ve ürünün rendeye benzemesi nedeniyle oldukça eleştirilmişti. Her ne kadar tasarımı eleştirilse de yeni Mac Pro, içerisinde bulunan güçlü parçalar sayesinde uzmanlardan tam not almayı başardı.

Apple, yeni Mac Pro modelini ülkemizde satışa çıkardı. Şimdi sizlerle birlikte ürünün özelliklerine ve Türkiye fiyatına daha yakından bakalım.





MAC PRO TÜRKİYE FİYATI

Apple, resmi internet sitesinde yeni Mac Pro modelini 42 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa çıkardı. Bu fiyata alacağınız Mac Pro'nun içerisinde şu özellikler yer alıyor:

3.5 GHz 8 çekirdekli Intel Xeon W işlemci, 4.0 GHz’e kadar Turbo Boost

32 GB (4x8 GB) DDR4 ECC RAM

8 GB GDDR5 belleğe sahip Radeon Pro 580X grafik kartı

256 GB SSD depolama

Ayaklı paslanmaz çelik muhafaza

Magic Mouse 2

Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard - Türkçe Q Klavye

TAM SİSTEM FİYATI: 420 BİN 397 TL

Apple, Mac Pro'nın ürün yükseltme sayfasında hemen hemen her parçayı özelleştirip ürününüzü geliştirebiliyorsunuz. Bütün parçaları en yüksek seviyede seçtiğinizde ise Mac Pro'nun fiyatı 420 bin 397 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu fiyatı verip ürünü satın aldığınızda ise aşağıdaki özelliklere sahip oluyorsunuz.

2.5 GHz 28 çekirdekli Intel Xeon W işlemci, 4.4 GHz’e kadar Turbo Boost

1.5 TB (12x128 GB) DDR4 ECC RAM



Her biri 2x32 GB HBM2 belleğe sahip iki adet Radeon Pro Vega II Duo grafik kartı



4 TB SSD depolama



Apple Afterburner kart



Tekerlekli paslanmaz çelik muhafaza



Magic Mouse 2 + Magic Trackpad 2



Final Cut Pro X



Logic Pro X



Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard - Türkçe Q Klavye



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