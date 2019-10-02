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Apple News Plus, iki ülkede daha kullanıma açıldı

Apple'ın yeni haber yayın aracı Apple News Plus, desteklediği ülke saysını artırmaya başladı.

Haber Merkezi | 02.10.2019 - 12:05..
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Apple'ın, ücretli haber abonelik hizmeti olan Apple News+, bu yılın başlarında kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Uzun bir bekleyişin ardından, geçtiğimiz ay ABD ve Kanada'da hizmete açılan Apple News+, artık iki ülkede daha kullanılabilir hale geldi.

Apple News+ haber abonelik uygulaması, bu hafta başında İngiltere'deki ve Avustralya'daki kullanıcıların erişimine açıldı. İlgiltere'deki kullanıcılar aylık 9,99 pound (12 dolar) , Avustralya'daki kullanıcılar ise aylık 14,99 Avustralya doları (10 dolar) ödeyerek platformdan yararlanabilecek.

apple news

APPLE NEWS+ UYGULAMASI NELER SUNUYOR?

Apple; The Times, FourFourTwo ve Empire gibi önemli İngiliz haber yayınlarını uygulamaya ekleyerek kullanıcılara sundu. Şirket ayrıca;  The Daily Telegraph ve Australian Geographic gibi önemli yerel yayınları da uygulamaya ekledi. İki ülkedeki kullanıcılar, aynı zamanda daha önce platforma eklenen The Wall Street Journal, National Geographic ve Vox gibi yayınlara da erişebilecek.

Sadece haber içeriklerini kullanıcılara sunmakla kalmayan Apple News+, aynı zamanda içerisinde birçok ünlü dergiyi de barındırıyor.

Apple News+ hizmetinin ülkemize gelip gelmeyeceği ve fiyatının ne olacağı gibi bilgiler, şu an için bilinmiyor.

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Apple News Plus, iki ülkede daha kullanıma açıldı

Apple News Plus, iki ülkede daha kullanıma açıldı

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