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Apple, otonom araç girişimi Drive.ai'yi satın aldı

Apple, otonom araç girişimi Drive.ai'yi satın alarak otonom araç planlarını hızlandırdı.

DHA | 27.06.2019 - 10:14..
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Apple'ın yıllardır sürücüsüz araçlar üzerinde çalıştığı bilinse de şirket tarafından bu konuyla ilgili net bir açıklama yapılmıyordu. Sürücüsüz araçlar konusunda uzmanlaşmış bir girişim olan Drive.ai'yi satın alan Apple, bu teknolojiye olan yatırımlarını da hızlandırmış oldu. Şirket bu proje için yeni yazılım mühendisleriyle çalışacağını açıkladı.

Drive.ai bu proje için 90 kişiyi işe almaya hazırlanıyor. Araçların ilk başta Arlington ve Texas’ta kullanılmaya başlanması bekleniyor. Axious'ta daha önce yayınlanan haberde, Apple'ın onlarca Drive.ai mühendisini işe aldığı, Drive.ai'nin otomobilleri ve bazı aktiflerini satın aldığı belirtilmişti.

drive

4 yıl önce kurulan otonom araç girişimi Drive.ai'nin bugünkü değeri yaklaşık 200 milyon dolar düzeyinde olsa da Apple'ın ne kadar ödediği henüz açıklanmış değil.

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