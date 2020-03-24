Apple Park, koronavirüs nedeniyle sessizliğe büründü

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle birçok teknoloji şirketi, evden çalışma sistemine geçti.

Dünya genelindeki bütün mağazalarını kapatarak, çalışanlarını eve gönderen Apple, yalnızca gerek görülen personelin genel merkezde çalışmasını istedi.

Drone pilotu Duncan Sinfield, koronavirüs nedeniyle boş kalan Apple'ın genel merkezi Apple Park kampüsünü havadan görüntüledi. Videoya baktığımızda, Apple Park'ın terkedilmiş ıssız bir bölgeyi andırdığını görebiliyoruz.

Koronavirüsün etkisinin ne zaman azalacağı bilinmiyor. Bu nedenle Apple Park'ın, bir süre daha ıssız kalacağını söyleyebiliriz.