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Apple, patent ihlali nedeniyle 454 milyon dolar ceza ödedi

Apple'ın, dört yıl önce kaybettiği davanın sonucunda aldığı 454 milyon dolarlık cezayı ödediği bildirildi.

Haber Merkezi | 16.03.2020 - 11:54..
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Günümüzde bir hayli popüler hale gelen akıllı telefonlarda bulunan bazı teknolojiler, başka firmalar tarafından üretiliyor. Bu nedenle telefon üreticileri ve diğer şirketler arasında, zaman zaman patent krizleri yaşanabiliyor.

4G LTE güvenliği de dahil olmak üzere güvenli iletişim için patentli teknolojilere sahip bir şirket olan ABD'li VirnetX, 2016 yılında Apple'a dava açmış ve FaceTime uygulamasındaki bir patentin kendilerine ait olduğunu iddia etmişti.

Ekim 2016'da görülen dava sonucunda mahkeme, VimetX'i haklı bulmuş ve Apple'ın 302 milyon dolar ceza ödemesine karar vermişti.

apple

APPLE, FAİZİYLE BİRLİKTE CEZAYI ÖDEDİ

Apple, aradan geçen 4 yıla yakın bir süre boyunca cezayı ödemeyi reddetmişti. Ancak bu durum, faizler ve diğer giderlerle birlikte cezanın 454 milyon dolara çıkmasına neden oldu.

ABD'li VirnetX şirketi; geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Apple'ın kendilerine 454 milyon dolarlık cezayı ödediğini belirtti.

apple

Apple ile VirnetX arasındaki tek dava bu değil. İki şirket, geçtiğimiz yıllarda da karşı karşıya gelmiş ve görülen davada Apple, 502 milyon dolarlık cezaya çarptırılmıştı.

Apple'ın itirazı sonucu kısmen geri çevrilen dava, şu anda alt mahkemelerde görülmeye devam ediyor.

Instagram: @eshteknoloji

Apple, patent ihlali nedeniyle 454 milyon dolar ceza ödedi

Apple, patent ihlali nedeniyle 454 milyon dolar ceza ödedi

Apple, patent ihlali nedeniyle 454 milyon dolar ceza ödedi

Apple, patent ihlali nedeniyle 454 milyon dolar ceza ödedi

Apple, patent ihlali nedeniyle 454 milyon dolar ceza ödedi

Apple, patent ihlali nedeniyle 454 milyon dolar ceza ödedi

Apple, patent ihlali nedeniyle 454 milyon dolar ceza ödediApple, patent ihlali nedeniyle 454 milyon dolar ceza ödediApple, patent ihlali nedeniyle 454 milyon dolar ceza ödedi

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