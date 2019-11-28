Apple, Rusya'nın isteğiyle Kırım haritasında değişiklik yaptı

Ukrayna'ya bağlı bir yarımada olan Kırım, 18 Mart 2014'te Rusya tarafından ilhak edillmişti.

Teknoloji devi Apple'ın kendi harita ve hava durumu uygulamalarında bu toprakları hala Ukrayna'ya ait göstermesi, Rusya'nın tepkisine neden oldu. Kırım şehirlerini Ukrayna'nın bir parçasıymış gibi gösteren şirket, gelen tepkiler nedeniyle sorunu düzeltti.

TEKRAR RUSYA TOPRAĞINA ÇEVİRDİ

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Vasiliy Piskarev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Apple'ın uygulamalarında Kırım'ı Rusya'nın toprağı olarak göstermeye başladığını bildirdi.

Piskarev, Apple'ın, Rus yasalarıyla uyumlu hale gelmeyi kabul ettiğini belirterek, "Kırım şehirlerini, hava durumu ve harita uygulamalarında Ukrayna'nın parçası gibi gösteren hata giderildi." dedi.

Teknolojileri ve İletişim Komitesi Başkanı Leonid Levin ise şirketin aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayarak, "Apple bu kararla, Rus pazarında konumunu korumak ve geliştirmek istediğini gösterdi." ifadelerini kullandı.

APPLE RUS PAZARINDAN ÇEKİLEBİLİR

Duma, Rus yazılımına sahip olmayan akıllı telefon ve bilgisayarların satışının yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını da geçtiğimiz günlerde kabul etmişti.

Birçok uzman, tasarının yasalaşması halinde Apple'ın Rusya pazarından çekilebileceğini belirtiyor.

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