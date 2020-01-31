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Apple, Safari'nin flash desteğini tamamen kaldıracak

Apple, Safari'nin bir sonraki kararlı sürümünde flash desteğini tamamn sonlandıracak.

Haber Merkezi | 31.01.2020 - 15:32..
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İlk olarak 1996 yılında kullanıma sunulan ve günümüzde artık popülerliğini kaybeden flash içeriklerine, artık Adobe tarafından bile destek verilmiyor.

Birçok kritik güvenlik açığına sahip flash platformu, ayrıca sık sık kimlik avı dolandırıcılığı için de kullanıldı. Bu nedenle birçok şirket, artık içeriklerinde flasha yer vermeme kararı aldı.

Örneğin Google, 2020 yılının başlarına doğru flash içeriğe sahip internet sitelerini artık arama sonuçlarında göstermeyeceğini duyurmuştu. Ayrıca bağımsız .swf uzantılı flash animasyon içerikleri de arama sonuçlarından tamamen kaldırılacak.

safgari

APPLE, FLASH'I SAFARI'DEN DE KALDIRIYOR

Apple, geçtiğimiz günlerde yeni Safari önizleme sürümünü yayınlandı. Birçok yeni özellikle birlikte gelen yeni sürümde Adobe Flash desteği tamamen kaldırıldı.

Apple'ın Safari'de Flash desteğini bırakması aslında sürpriz değil. Şirket, sayısız güvenlik açığı nedeniyle flash içerikleri iOS işletim sisteminde asla desteklemedi. Safari'de ise yalnızca bir eklenti yardımıyla çalışabilen flash desteği, yeni güncelleme ile birlikte hiçbir şekilde çalışmayacak.

apple

APPLE, FLASH’IN POPÜLERLİĞİNİN AZALMASINA YARDIM ETTİ

Steve Jobs, 2010 yılında aldığı bir kararla Apple'ın iPhone, iPad ve Mac ürünlerinde flash içeriklerinin kullanılmasının önüne geçmişti. Çünkü birçok geliştirici, bu teknolojinin güvenlik ve performans yönünden oldukça eksik olduğunu belirtiyordu.

2020 yılına geldiğimizde artık birçok platform flash desteğini sonlandırdı. Böylece geçmişte bir hayli popüler olan Adobe Flash, tarihin tozlu sayfalarına karıştı.

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Apple, Safari'nin flash desteğini tamamen kaldıracak

Apple, Safari'nin flash desteğini tamamen kaldıracak

Apple, Safari'nin flash desteğini tamamen kaldıracak

Apple, Safari'nin flash desteğini tamamen kaldıracak

Apple, Safari'nin flash desteğini tamamen kaldıracak

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