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Apple, sevgililer gününde Çin'deki bazı mağazalarını açacak

Apple, Çin’in Başkenti Beijing’deki bazı mağazalarını 14 Şubat’tan itibaren kısaltılmış çalışma saatleri kapsamında yeniden faaliyete geçirecek.

DHA | 14.02.2020 - 09:44..
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle Çin'de faaliyet gösteren mağazalarını kapatma kararı alan Apple, geçtiğimiz günlerde bu süreyi daha da uzatmıştı. Ancak şirket, sevgililer günü nedeniyle aldığı kararda ufak bir değişikliğe gidiyor.

Apple, Çin’in Başkenti Beijing’deki bazı mağazalarını 14 Şubat’tan itibaren kısaltılmış çalışma saatleri kapsamında yeniden açacak.

EPPLE

KORONAVİRÜS NEDENİYLE APPLE ZARAR GÖREBİLİR

Koronavirüs nedeniyle 2020’nin ilk mali çeyreğinde şirketin iPhone sevkiyatının olumsuz etkileneceği söyleniyor. Bu nedenle şirket, alışverişin fazla olacağı sevgililer gününde bazı mağazalarını açık tutarak ciddi satışlar elde edebilir.

DİĞER ŞİRKETLER DE ÖNLEM ALIYOR

Koronavirüs salgını, Çin'de faaliyet gösteren diğer büyük şirketleri de etkiliyor. Xiaomi'nin fiziksel mağazalarını geçici olarak kapatmasının ardından, Google da ülke genelindeki bütün ofislerini kapattığını açıklamıştı.

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Apple, sevgililer gününde Çin'deki bazı mağazalarını açacak

Apple, sevgililer gününde Çin'deki bazı mağazalarını açacak

Apple, sevgililer gününde Çin'deki bazı mağazalarını açacak

Apple, sevgililer gününde Çin'deki bazı mağazalarını açacak

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