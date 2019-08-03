Apple, son mali raporunu yayınladı: iPhone satışları düştü

Apple, tıpkı en büyük rakibi Samsung gibi akıllı telefon satışlarında düşüşler yaşıyor. Şirketin yayınladığı son mali raporda, bu durum açık bir şekilde görülebiliyor. Rapora göre iPhone satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 12 azaldı. Şirketin elde ettiği iPhone gelirleri, 2012 yılından bu yana ilk defa Apple'ın çeyrek dönemdeki toplam gelirinin yarısının altına düştü.





HİZMET GELİRLERİ ARTTI

Apple, iPhone satışlarından yaşadığı kaybı ise hizmet gelirlerinden telafi etti. Apple'ın hizmet gelirleri, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu gelirlerin başında ise şirketin Apple Watch gibi giyilebilir ürünleri yer alıyor.

Raporda yer alan verilere göre ise Apple’ın toplam gelirleri geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 1 artarak 53.9 milyar dolara yükseldi. Bu gelirlerdeki en büyük pay ise 25.1 milyar dolar ile Amerika’ya ait. Ancak, şirketin gelirleri Avrupa ve Çin’de geçen yıla göre düşüş gösterdi.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Çin'den 9.6 milyar dolar ve Avrupa'dan ise 12.1 milyar dolar gelir elde eden Apple, bu dönemde ise Çin'den 9.2 milyar dolar ve Avrupa'dan 11.9 milyar dolar kasasına koydu.

YENİ iPHONE’LAR BEKLENİYOR

Apple’ın son mali dönemde iPhone satışlarından beklediği kazancı elde edememesi, tüketicilerin yeni iPhone serisini beklediği anlamına geliyor. Bakalım şirket yeni tanıtacağı iPhone modelleriyle satışları tekrar artırabilecek mi?

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