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Apple tedarikçisi Foxconn'dan çalışanlara uyarı: İşe gelmeyin

Apple’ın en büyük tedarikçilerinden Foxconn; çalışanlarından, yayılmaya devam eden koronavirüs endişesi nedeniyle, Lunar yeni yıl tatili bitimi olan 10 Şubat sonrasında da işe dönmemelerini istedi.

DHA | 10.02.2020 - 09:43..
  1. Haberler
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle şu ana kadar 910 kişi yaşamını yitirirken, 40 bini aşkın kişinin de salgından etkilendiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Apple, Çin genelindeki bütün ofislerini ve mağazalarını kapattığını duyurmuştu. Ayrıca şirketin, Çin'deki tedarikçileri de faaliyetlerini tamamen durdurdu.

FOXCONN ÇALIŞANLARINI UYARDI: İŞE GELMEYİN

Apple'ın Çin'deki en büyük iPhone tedarikçilerinden olan Foxconn, 10 Şubat'a kadar bütün faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı. Koronavirüs nedeniyle bu sürenin daha da uzaması, Apple'ı ciddi şekilde etkileyebilir.

Yeni gelen bilgilere göre Foxconn, koronavirüs endişesi nedeniyle çalışanlarından 10 Şubat'tan sonra da işe gelmemelerini istedi.

apple

Foxconn; çalışanlarına bir yazı göndererek Shenzhen fabrikasından uzak durmaları gerektiğini ve konuyla ilgili daha sonra bilgilendirileceklerini açıkladı.

ÇİN, EVDEN ÇALIŞMA UYGULAMASINA GEÇTİ

Virüs sebebiyle fabrikalarını kapatan şirketlerin sayısı oldukça arttı. Hong Kong Sağlık Bakanı Sophia Chan, hükümet olarak "evden çalışma" uygulamasını 16 Şubat'a kadar uzattıklarını açıkladı.

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Apple tedarikçisi Foxconn'dan çalışanlara uyarı: İşe gelmeyin

Apple tedarikçisi Foxconn'dan çalışanlara uyarı: İşe gelmeyin

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