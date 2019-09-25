Apple tvOS 13 güncellemesi ile Apple TV'lere gelen yenilikler

Apple, dün akşam saatlerinde iOS 13 güncellemesi ile birlikte Apple TV'ler için tvOS 13 güncellemesini de yayınladı. Yeni güncelleme ile birlikte Apple TV platformlarına birkaç yeni özellik eklendi. İşte tvOS 13 güncellemesi ile gelen bütün yenilikler:

GİRİŞ EKRANI ÖNİZLEMELERİ

tvOS 13 ile güncellenen ana ekranda, yeni içerikleri daha kolay keşfedebilirsiniz. Tam ekran video önizlemelerini, artık doğrudan ana ekrandan oynatabilir, böylece yeni şovlara ve filmlere hızlıca göz atabilirsiniz.

APPLE MUSIC VE ÇOKLU KULLANICI DESTEĞİ

tvOS 13 güncellemesi ile birlikte gelen yeni bir kontrol merkezi, tvOS ayarlarınızı yönetmenizi sağlamakla birlikte çoklu kullanıcı desteği de sunuyor. Bu sayede evdeki kullanıcılar, kendi Apple TV profillerini oluşturup, beğendiği filmleri ve şovları kendi profiline dahil edebiliyor.

Ayrıca yeni çoklu kullanıcı desteği, Apple Music ile birlikte de çalışıyor. Böylece profil oluşturan herkes, kendi kişiselleştirilmiş çalma listelerini oluşturabilir ve şarkı sözlerini ekrandan takip edebilir.

APPLE ARCADE DESTEĞİ

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Apple etkinliğinde, iPhone 11 serisinin yanı sıra, Apple'ın yeni aylık oyun abonelik sersivi Apple Arcade de tanıtıldı. Apple'ın aylık 4.99 dolardan kullanıcılara sunacağı Apple Arcade'in ülkemizdeki fiyatı ise aylık 34,99 TL olacak. Apple ayrıca, yeni oyun servisini 1 aylık ücretsiz deneme şeklinde kullanıcılara sunacak.

Yeni tvOS 13 güncellemesi ile Apple Arcade desteği, Apple TV platformlarına da geliyor. Kullanıcılar bu sayede, aylık abonelik ücretini ödeyerek, 100'den fazla oyuna Apple TV üzerinden erişebilecek.

PLAYSTATION VE XBOX OYUN KOLU DESTEĞİ

iOS 13 ve iPadOS 13 gibi en yeni işletim sistemleri ile birlikte PlayStation 4 veya Xbox oyun kolunuzu, iPad'lere veya iPhone'lara bağlayabileceğinizi, geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Apple, tvOS 13 güncellemesi ile birlikte, bu desteği Apple TV platformuna da getirdi.





PlayStation oyun kolunu Apple TV'ye kablosuz bağlama:

Herhangi bir DualShock PlayStation oyun kolunu Apple TV veya iPhone'unuza bağlamadan önce cihazlarınızın iOS 13 veya tvOS 13'e güncellendiğinden emin olun. Apple TV'nin ayarlar bölümünden bluetooth özelliğini açın. Yukarıdaki görseldeki gibi oyun kolunuzun ortasındaki PS düğmesi ile sol üstteki Share düğmesini aynı anda basılı tutun. LED durum göstergesi yanıp sönmeye başlayana kadar düğmeleri basılı tutmaya devam edin. (yaklaşık 5 saniye kadar) Şimdi Apple TV Bluetooth aygıtları ekranında 'DUALSHOCK 4 Wireless Controller' ismi belirecek. Bağlanmak için üzerine tıklayın. Artık PlayStation oyun koluyla Apple TV'nizdeki desteklenen oyunları oynayabilirsiniz.

Xbox oyun kolunu Apple TV'ye kablosuz bağlama:

Xbox oyun kolunu Apple TV cihazına bağlamak için Bluetooth üzerinden iletişim kurabilen Xbox One oyun koluna ihtiyacınız var. Bu özellik maalesef eski kollarda çalışmıyor. Yine başlamadan önce Apple TV'nizin tvOS 13'e güncellendiğinden emin olun. Ardından Apple TV ayarlar bölümünden Bluetooth özelliğini etkinleştirin. Xbox kolunun ortasındaki düğmeye basarak kolu açın. Ardından görseldeki gibi kolun üzerindeki kablosuz eşleştirme düğmesine basılı tutun. (Üst taraftaki şarj girişinin hemen yanında) Xbox logosu yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutmaya devam edin. (yaklaşık 5 saniye kadar) Apple TV Bluetooth aygıtları ekranında 'Xbox Wireless Controller' ismi görünecek. Bağlanmak için üzerine tıklayın. Artık Apple TV'nizin desteklediği oyunları Xbox kolu ile oynayabilirsiniz.

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