taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5528
Euro
7.0216
Altın
1498.96
Borsa
85795.79
Gram Altın
315.831
Bitcoin
39364.14

Apple tvOS nedir

tvOS, Apple tarafından geliştirilen dördüncü nesil Apple TV dijital medya oynatıcısı için bir işletim sistemidir.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş

Bildiğiniz gibi Apple'ın piyasaya sürdüğü birçok farklı cihaz bulunuyor ve şirket, bu cihazlar için farklı işletim sistemlerini tercih ediyor.

Örneğin iPhone modellerinde iOS, Macbook modellerinde macOS ve iPad modellerinde iPadOS işletim sistemleri kullanılıyor.

tvOS

tvOS, Apple tarafından geliştirilen dördüncü nesil Apple TV dijital medya oynatıcısı için bir işletim sistemidir. Ancak bu işletim sistemi, yalnızca 4.nesil Apple TV'lerde bulunuyor. Bundan önceki sürümler tvOS işletim sistemini desteklemiyor.

tvos

İlk olarak  9 Eylül 2015 tarihinde tanıtılan 4.nesil Apple TV ile adından söz edilen tvOS işletim sistemi, o tarihten bu yana sürekli güncellenerek kullanıcılara sunuluyor.

Apple tvOS nedir

Apple tvOS nedir

Apple tvOS nedir

İlginizi Çekebilir
Adrenalin nedir
Böbreküstü bezlerinin iç kısımları tarafından salgılanan bir hormondur.
Tümör Protein p53 Nedir?
P53 ya da diğer adıyla tümör protein 53 (TP53), hücre döngüsünü düzenleyen bir transkripsiyon faktörüdür.
Şamotlu çamur nedir
İçinde kırmızı toprak parçacıklarının bulunduğu, seramik sanatlarında kullanılan bir şekillendirme çamurudur.
Onikofaji nedir
Onikofaji, tırnak yeme dürtüsünü kontrol edememe rahatsızlığının bilimsel adıdır.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Facebook'a 3 boyutlu fotoğraf nasıl yüklenir
Facebook'a 3 boyutlu fotoğraf nasıl yüklenir
6
Kel Uakari nedir
Kel Uakari nedir
5
Mide botoksu nedir
Mide botoksu nedir
1
Green Book nedir
Green Book nedir
0
Samsung Galaxy Note 10'da ön kamera nasıl gizlenir
Samsung Galaxy Note 10'da ön kamera nasıl gizlenir
3
Rus ruleti nedir
Rus ruleti nedir
0
Sepsis nedir
Sepsis nedir
1
[+] Görüş bildir