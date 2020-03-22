Apple tvOS nedir

Bildiğiniz gibi Apple'ın piyasaya sürdüğü birçok farklı cihaz bulunuyor ve şirket, bu cihazlar için farklı işletim sistemlerini tercih ediyor.

Örneğin iPhone modellerinde iOS, Macbook modellerinde macOS ve iPad modellerinde iPadOS işletim sistemleri kullanılıyor.

tvOS

tvOS, Apple tarafından geliştirilen dördüncü nesil Apple TV dijital medya oynatıcısı için bir işletim sistemidir. Ancak bu işletim sistemi, yalnızca 4.nesil Apple TV'lerde bulunuyor. Bundan önceki sürümler tvOS işletim sistemini desteklemiyor.

İlk olarak 9 Eylül 2015 tarihinde tanıtılan 4.nesil Apple TV ile adından söz edilen tvOS işletim sistemi, o tarihten bu yana sürekli güncellenerek kullanıcılara sunuluyor.