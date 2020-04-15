Apple, ülkemizdeki hareketlilik verilerini açıkladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle birçok teknoloji şirketi, çeşitli adımlar atıyor. Bu şirketlerden biri olan Apple, salgınla mücadeye destek vermek için yeni bir web sayfası yayınladı.

Apple, insanların daha az araç kullanıp kullanmadığını gösteren verileri kamu sağlığı yetkililerine bildireceğini duyurdu.

Apple'dan yapılan açıklamada, iPhone'larda yüklü olan Haritalar'da araç sürmek, yürümek ve toplu taşıma için gelen yol tarifi taleplerinin sayısını geçmiş kullanımlarla karşılaştıran raporlar yayınlanacağı belirtildi.

RAPORLAR GÜNLÜK YAYINLANACAK

Raporların günlük yayınlanacağının belirtildiği açıklamada, karşılaştırmaların salgın nedeniyle konulan sokağa çıkma sınırlamaları öncesi dönem olan ocak ayının ortasında bir tarihle yapılacağı bildirildi.

APPLE VERİLERİNE GÖRE ÜLKEMİZDEKİ YÜRÜME VE ARABA KULLANMA EĞİLİMİ

Apple'ın verilerine baktığımızda, koronavirüsün ülkemizde görülmesi ile birlikte mart ayında hareketlilikte sert bir düşüşün yaşandığı görülüyor. Sokağa çıkma ve yürüme verilerinde sert bir düşüş yaşanırken, araba kullanma hareketliliği de aynı oranda azalmış durumda.

Siz de aşağıdaki bağlantıdan Apple'ın veri sitesine giderek arama kısmına istediğiniz ülkeyi yazdıktan sonra verilere ulaşabilirsiniz.