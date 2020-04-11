taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6971
Euro
7.3152
Altın
1685.82
Borsa
96470.97
Gram Altın
363.483
Bitcoin
46725.74

Apple ve Google, koronavirüse karşı birlikte çalışacak

İki büyük teknoloji şirketi Apple ve Google, koronavirüs için güçlerini birleştirdi.

AA |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Apple ve Google, koronavirüse karşı birlikte çalışacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniye birçok teknoloji şirketi salgınla mücadelede önemli adımlar atıyor.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple ve Google, koronavirüsle mücadelede bluetooth teknolojisinin kullanımına olanak veren bir çalışma için iş birliği yapacaklarını açıkladı.

Apple'dan yapılan açıklamada, koronavirüsün yakın temasla bulaştığına dikkat çekilerek, kamu sağlığı yetkililerinin  bu teması izlemeye yönelik araçların salgınla mücadele çalışmaları kapsamında kullanılmasını önemsediği aktarıldı.

google-apple

TEMAS İZLEME TEKNOLOJİSİ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAKLAR

Dünya genelinde temas izleme teknolojisinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapıldığının belirtildiği açıklamada, bu çalışmaları daha da ileri taşımak amacıyla Apple ve Google'un uygulama programlama arayüzleri ve işletim sistemi düzeyinde teknolojileri içeren kapsamlı bir çözüm sunacağı belirtildi.

Apple ve Google, acil ihtiyaca yanıt verebilmek için bu çözümü iki aşamada uygulayacak. Öncelikle mayıs ayında her iki şirketin de kamu sağlığı yetkililerine ait uygulamaları kullanarak Android ve iOS cihazlarının birlikte çalışabilmesine olanak sağlayan uygulama programlama arayüzleri sunulacak ve ardından ikinci aşamaya geçilecek.

İkinci aşamada ise bluetooth tabanlı daha geniş bir temas izleme platformu oluşturulacak ve bu sistem, ilk aşamada oluşturulan sistemden daha güçlü olacak.

Instagram: @eshteknoloji

Apple ve Google, koronavirüse karşı birlikte çalışacak

İlginizi Çekebilir
Evden çalışırken ofiste olduğunuzu hissettiren web sitesi
Ustaca düzenlenmiş yeni bir web sitesi, evden çalışanlar için yeniden ofis ortamını yaratıyor.
Hosting nedir
Hosting veya Barındırma, bir web sitesinde yayınlanmak istenen sayfaların, resimlerin veya dokümanların internet kullanıcıları tarafından erişebileceği bir bilgisayarda tutulmasıdır.
TikTok, salgınla mücadeleye 375 milyon dolar bağış yapacak
TikTok, koronavirüs ile mücadele için 250 milyon dolar bağış ve 125 milyon dolarlık reklam kredisi verecek.
Astronotlar, uzaya gönderilmeden önce karantinaya alındı
Soyuz MS-16 aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılan astronotlar, Dünya'dan ayrılmadan önce koronavirüse karşı yoğun önlemler aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Denizli'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç kuyruğu
Denizli'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç kuyruğu
818
2 günlük sokağa çıkma yasağı için kuruyemiş kuyruğu
2 günlük sokağa çıkma yasağı için kuruyemiş kuyruğu
433
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı tutuklandı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı tutuklandı
234
Ekmekleri fırıncılar ve sosyal destek grupları dağıtacak
Ekmekleri fırıncılar ve sosyal destek grupları dağıtacak
119
2 günlük sokağa çıkma yasağı için çuvalla ekmek aldı
2 günlük sokağa çıkma yasağı için çuvalla ekmek aldı
96
Rüştü Reçber koronavirüsü yendi
Rüştü Reçber koronavirüsü yendi
14
Boris Johnson yoğun bakımdan çıkarken görüntülendi
Boris Johnson yoğun bakımdan çıkarken görüntülendi
39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir