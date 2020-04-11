Apple ve Google, koronavirüse karşı birlikte çalışacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniye birçok teknoloji şirketi salgınla mücadelede önemli adımlar atıyor.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple ve Google, koronavirüsle mücadelede bluetooth teknolojisinin kullanımına olanak veren bir çalışma için iş birliği yapacaklarını açıkladı.

Apple'dan yapılan açıklamada, koronavirüsün yakın temasla bulaştığına dikkat çekilerek, kamu sağlığı yetkililerinin bu teması izlemeye yönelik araçların salgınla mücadele çalışmaları kapsamında kullanılmasını önemsediği aktarıldı.

TEMAS İZLEME TEKNOLOJİSİ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAKLAR

Dünya genelinde temas izleme teknolojisinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapıldığının belirtildiği açıklamada, bu çalışmaları daha da ileri taşımak amacıyla Apple ve Google'un uygulama programlama arayüzleri ve işletim sistemi düzeyinde teknolojileri içeren kapsamlı bir çözüm sunacağı belirtildi.

Apple ve Google, acil ihtiyaca yanıt verebilmek için bu çözümü iki aşamada uygulayacak. Öncelikle mayıs ayında her iki şirketin de kamu sağlığı yetkililerine ait uygulamaları kullanarak Android ve iOS cihazlarının birlikte çalışabilmesine olanak sağlayan uygulama programlama arayüzleri sunulacak ve ardından ikinci aşamaya geçilecek.

İkinci aşamada ise bluetooth tabanlı daha geniş bir temas izleme platformu oluşturulacak ve bu sistem, ilk aşamada oluşturulan sistemden daha güçlü olacak.