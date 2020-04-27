Apple ve Google'ın koronavirüs uygulaması son aşamaya geldi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniye birçok teknoloji şirketi, salgınla mücadelede önemli adımlar atıyor.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple ve Google, koronavirüsle mücadelede bluetooth teknolojisinin kullanımına olanak veren bir çalışma için iş birliği yapacaklarını açıklamıştı.

Söz konusu uygulama, kullanıcıları izleyerek temas ettikleri insanları tespit etmede kullanılacak.

ÇOK YAKINDA KULLANIMDA OLACAK

Avrupa İç Pazar ve Hizmetler Komiseri Thierry Breton, Apple CEO'su Tim Cook'un teknolojinin erken bir versiyonunun 28 Nisan'da geliştiricilere sunulacağını söylediğini iddia etti.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK

Uygulamayı yüklediğinizde, telefonun bluetooth aralığından geçen herkes tespit edilebilecek. Böyle hastanın temas etmiş olabileceği kişiler tespit edilip, sağlık kuruluşlarıyla paylaşılacak.

Apple ve Google, acil ihtiyaca yanıt verebilmek için bu çözümü iki aşamada uygulayacak. Öncelikle mayıs ayında her iki şirketin de kamu sağlığı yetkililerine ait uygulamaları kullanarak Android ve iOS cihazlarının birlikte çalışabilmesine olanak sağlayan uygulama programlama arayüzleri sunulacak ve ardından ikinci aşamaya geçilecek.

İkinci aşamada ise bluetooth tabanlı daha geniş bir temas izleme platformu oluşturulacak ve bu sistem, ilk aşamada oluşturulan sistemden daha güçlü olacak.



