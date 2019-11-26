2018 yılında telefonlarına video kayıt alma özelliği getiren dünyanın en büyük teknoloji devlerinden biri olan Apple, Netflix’teki film ve dizilerin internet korsanları tarafından çalınmasını önlemek için Netflix ile gizlilik sözleşmesi imzaladı.

İki şirket arasında imzalanan sözleşme gereği, Apple telefonlardan Netlix’ten dizi ve film izlerken, telefonun video kayıt alma özelliği devre dışı kalıyor.

Apple ve Netflix'in açığını bulan gençlere 200 bin dolar

PROGRAM KULLANMADAN GÖRÜNTÜ KAYDETTİ

Sosyal medyadan tanışıp arkadaş olan Mersinli Çayan Temel ile Bursalı Oğuz Akçay, Apple telefonun sistemsel açığını bularak Apple’ın, Neftlix ile imzaladığı gizlilik sözleşmesini ihlal ettiğini tespit etti.

İki teknoloji meraklısı genç, buldukları açık sayesinde Apple telefonlardan Netflix üzerinden dizi ve film izlerken 4K kaliteyle kayıt yapabiliyor. İki genç, program kullanmadan telefon ayarlarını değiştirerek Netflix’ten görüntü kaydı aldı.

ÖDÜLÜ AZ BULDULAR

Apple, Temel ile Akçay’a açığı düzeltmelerine yardımcı olmaları halinde kişi başı 100 bin dolar olmak üzere toplamda 200 bin dolar ödül teklif etti. Ödülü az bulan Temel ve Akçay, daha yüksek ödül teklif edilmediği sürece buldukları açığı Apple ile paylaşmayacaklarını söyledi.

''BU SİSTEMSEL AÇIK NETFLIX’İN DEĞERİNİ KAYBETTİRİR''

Buldukları açık hakkında bilgi veren Çayan Temel, "Normalde Apple ve Netflix arasında imzalanan gizlilik sözleşmesinden dolayı hiçbir Apple cihazından Netflix'e girip ekran görüntüsü, video, filmlerde ve dizilerde alamıyorduk. Yapmış olduğumuz işlemler sonrasında bulmuş olduğumuz açık sayesinde bu işlemi gerçekleştirebildik. Korsan film sitesi sahipleri, film veya dizilerin yayınlandığı aynı gün, bunların ekran videolarını çekerek bunları aynı gün kendi sitelerinde yayınlarlar ve bu işlem Netflix'in değer payını çok düşürür." dedi.

''KORSAN FİLM SİTELERİ GÜNDE BİRKAÇ MİLYON DOLAR KAZANABİLİR''

İki büyük şirketle de ayrı ayrı görüştüklerini söyleyen Temel, "Yaklaşık 5 gün kadar görüşmelerimizi sağladık. Hem Apple hem de Netflix'le görüştük. Detaylı bir şekilde anlattık ama bu kez kendileri teklif vererek bize kişi başı 100 bin dolar, yanı toplamda 200 bin dolar teklif ettiler. Geçmişte yaptığı düşük ödüllendirmeler sonrası biz bu teklifi açıkçası pek fazla uygun görmedik. Çünkü film siteleri bunun sayesinde günlük birkaç milyon dolar kazanabilecek. Daha uygun bir teklif sunulursa, bu açığı Apple ve Netflix'e verip hatayı kapattırmak istiyoruz. Onun dışında görüşme kayıtlarımız, maillerimiz, bu açığın var olduğuna dair tüm kanıtlarımız mevcut.” diye konuştu.