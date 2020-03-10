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Apple Watch 6 kandaki oksijen seviyesini ölçebilecek

iOS 14'ün içinde tespit edilen yeni kodlar, Apple Watch Series 6 modellerinin kandaki oksijeni ölçebileceğini gösteriyor.

Haber Merkezi | 10.03.2020 - 10:16..
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Apple'ın piyasaya çıkardığı Apple Watch modellerinde, birçok sağlık uygulaması bulunuyor. Ancak yeni ortaya çıkan bilgiler, Apple'ın yeni sağlık uygulamaları üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Geliştirme aşamasında olan  iOS 14 sürümünün içine yerleştirilmiş bazı kodlar, Apple'ın bir sonraki akıllı saat modeli Apple Watch Series 6'nın kandaki oksijen seviyesini ölçebileceğini gösteriyor.

apple watch serie s6

KANDAKİ OKSİJEN SEVİYESİNİ KULLANICILARA GÖSTERECEK

Apple'ın yeni özelliği, kullanıcıların kanındaki oksijen seviyesini ölçecek ve oksijen kritik seviyeye düştüğünde kullanıcıları bilgilendirecek. Bu özellik, şu anki Apple Watch modellerinde bulunan düzensiz kalp atış hızı uyarısı gibi çalışacak ve kullanıcıya kesin tanı koymak yerine bir sağlık kuruluşuna başvurmasını önerecek.

KANDAKİ OKSİJEN SEVİYESİ NE ANLAMA GELİYOR

Kandaki oksijen seviyesi, bazı önemli sağlık sorunlarının da habercisi olabilir.  Örneğin oksijen seviyesi normal aralığın çok fazla dışına çıkarsa, bazı solunum problemleri yaşayabilirsiniz ve bu da ölümlere neden olabilir.

da

Kandaki oksijen seviyesi ölçme özelliği bir dizi özel kızılötesi sensör gerektirdiğinden, bu özellik yalnızca Apple Watch Series 6 modelleri için yayınlanacak. Yani güncelleme ile eski Apple Watch modellerine bu özellik gelmeyecek.

Apple, her ne kadar kandaki oksijen seviyesini ölçmenin planlarını yapsa da günümüzde bazı akıllı bilekliklerde bu özelliğin zaten bulunduğunu da hatırlatalım.

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Apple Watch 6 kandaki oksijen seviyesini ölçebilecek

Apple Watch 6 kandaki oksijen seviyesini ölçebilecek

Apple Watch 6 kandaki oksijen seviyesini ölçebilecek

Apple Watch 6 kandaki oksijen seviyesini ölçebilecek

Apple Watch 6 kandaki oksijen seviyesini ölçebilecek

Apple Watch 6 kandaki oksijen seviyesini ölçebilecek

Apple Watch 6 kandaki oksijen seviyesini ölçebilecekApple Watch 6 kandaki oksijen seviyesini ölçebilecek

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