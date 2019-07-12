Apple Watch için geliştirilen iletişim uygulaması kapatıldı

iOS 12 ve watchOS 5 ile birlikte kullanıcıların hayatına giren, Apple Watch için özel olarak geliştirilen ve kullanıcıların tek bir dokunuşla karşısındakiyle iletişim kurmasına olanak tanıyan Walkiet-Talkie uygulaması, güvenlik açığı tespit edildiği gerekçesiyle sonlandırıldı.

Walkie-Talkie ile kullanıcılar telefon rehberinden ekledikleri arkadaşları ile kolayca iletişime geçebiliyordu. WiFi ve hücresel bağlantı üzerinden iletişimi sağlayan uygulamanın büyük bir güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı.

KULLANICILAR DİNLENİYORDU

Walkie-Talkie uygulaması aktif durumdayken iPhone üzerinden kullanıcıların uzaktan dinlenebilmesinin mümkün olduğu belirtildi. Apple, konuyla ilgili kullanıcılarından özür dilerken uygulamanın geçici olarak kapatıldığını, sorunun düzelmesiyle birlikte Walkie-Talkie'nin tekrar aktif hale geleceğini kaydetti.

Apple her ne kadar söz konusu güvenlik açığının giderileceğini açıklasa da kaç kişinin bu güvenlik açığından etkilendiğini henüz açıklamış değil. Sorunun ne kadar sürede düzeltileceği ise şimdilik bilinmiyor.

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