Apple Watch için watchOS 6.2 yayınlandı: İşte yenilikler

Apple’ın kullanıcılara sunduğu akıllı saat modeli Apple Watch, yüksek fiyatına rağmen şirketin en çok tercih edilen ürünlerinin başında geliyor.

Birçok sağlık uygulamasının yanı sıra telefonunuza saatinizden hükmetmenizi sağlayan Apple Watch, yeni güncellemesine kavuştu.

Apple, akıllı saat modeli için watchOS 6.2 güncellemesini yayınladı. Yeni güncelleme, Apple'ın yayınladığı iki özelliğin ülkemizde de kuıllanılmasını sağlıyor. İşte yeni güncelleme ile gelen tüm yenilikler:

WATCH OS 6.2 İLE APPLE WATCH MODELLERİNE GELEN YENİLİKLER

Apple Watch modellerindeki bazı hataları gideren ve performans artışı sağlayan güncelleme ile gelen yenilikler şöyle:

Apple Watch uygulamaları için uygulama için satın alma özelliği geldi

WiFi ve Bluetooth bağlantıları arasında geçiş yaparken müziğin durma sorunu giderildi.

Apple Watch Series 4 ve sonraki modellerde EKG uygulaması Türkiye'de kullanıma açıldı.

uygulaması kullanıma açıldı. Düzensiz kalp ritmi bildirim özelliği Türkiye’de kullanıma açıldı .

APPLE WATCH GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR

Öncelikle kullandığınız iPhone modelini iOS 13 veya daha üstü bir sürüme güncellemeniz gerekiyor. Ayrıca internet bağlantınızın olması gerektiğini de hatırlatalım.

1- İlk olarak Watch uygulamasını açın ve ‘My Watch’ / ‘Saatim’ sekmesine dokunun.

2- Karşınıza çıkan menüden ‘Genel’ sekmesine girin ve ardından ‘Yazılım güncellemesi’ üzerine dokunun.

3- ‘İndir ve yükle’ seçeneğine dokunduktan sonra karşınıza çıkan şartlar ve koşulları kabul edin. (Burada sizden şifre istenirse şifrenizi de girmeniz gerekiyor.)

4- Şimdi Apple Watch’unuzu elinize alın ve ekrandaki yazılım güncellemesi bildirimini onaylayın.

5- Gelen ekrandan şlfrenizi girdikten sonra güncelleme otomatik olarak telefonunuza indirilecek ve daha sonra saatinize aktarılacak.

6- Güncelleme yüklendikten sonra saatiniz yeniden başlatılacak. Artık yeni güncellemeyi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.