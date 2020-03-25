Apple WatchOS nedir

Apple’ın kullanıcılara sunduğu akıllı saat modeli Apple Watch, yüksek fiyatına rağmen şirketin en çok tercih edilen ürünlerinin başında geliyor.

Birçok sağlık uygulamasının yanı sıra telefonunuza saatinizden hükmetmenizi sağlayan Apple Watch, aynı zamanda kendine özel bir işletim sistemi kullanılıyor.

İşte Apple Watch modellerinde kullanılan bu işletim sistemine watchOS adı veriliyor.

WatchOS işletim sisteminin ilk sürümü, Apple Watch modeli ile birlikte 24 Nisan 2015 tarihinde kullanıma sunuldu. Şirket daha sonra işletim sistemini sürekli güncelleyerek watchOS 1, watchOS 2, watchOS 3 gibi sürümler yayınladı.

Şu anda Apple Watch modellerinde kullanılan en son işletim sistemi, watchOS 6 sürümüdür.