taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4492
Euro
6.9704
Altın
1610.05
Borsa
89590.19
Gram Altın
335.567
Bitcoin
42854.21

Apple WatchOS nedir

WatchOS, Apple tarafından geliştirilen ve akıllı saatler için özel olarak tasarlanan Apple Watch'ın mobil işletim sistemidir.

  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Apple’ın kullanıcılara sunduğu akıllı saat modeli Apple Watch, yüksek fiyatına rağmen şirketin en çok tercih edilen ürünlerinin başında geliyor.

Birçok sağlık uygulamasının yanı sıra telefonunuza saatinizden hükmetmenizi sağlayan Apple Watch, aynı zamanda kendine özel bir işletim sistemi kullanılıyor.

İşte Apple Watch modellerinde kullanılan bu işletim sistemine watchOS adı veriliyor.

aple

WatchOS işletim sisteminin ilk sürümü, Apple Watch modeli ile birlikte  24 Nisan 2015 tarihinde kullanıma sunuldu. Şirket daha sonra işletim sistemini sürekli güncelleyerek watchOS 1, watchOS 2, watchOS 3 gibi sürümler yayınladı.

Şu anda Apple Watch modellerinde kullanılan en son işletim sistemi, watchOS 6 sürümüdür.

Instagram: @eshteknoloji

İlginizi Çekebilir
Volvo, Tesla'ya rakip olacak otomobilin üretimine Çin'de başladı
Volvo'nun sahip olduğu Polestar şirketi, Tesla Model 3'e rakip olacak Polestar 2'nin üretimine Çin'de başladığını duyurdu.
Samsung Galaxy S20 ve iPhone 11 Pro 20. kattan boşluğa bırakıldı
TechRax YouTube kanalı, Galaxy S20'yi ve iPhone 11 Pro'yu 20. kattan merdiven boşluğuna düşürdü.
Xiaomi, şubat ayında Huawei'yi geçmeyi başardı
Xiaomi, geçtiğimiz şuban ayında Huawei'yi geçerek, dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi oldu.
Windows 10'da yeni bir açık daha keşfedildi
Microsoft, bilgisayar korsanlarının farklı bir açıktan yararlanarak Windows 10 kullanıcılarına saldırdığını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Obüs nedir
Obüs nedir
1
Bembeyaz dişlere sahip olmanın sırrı
Bembeyaz dişlere sahip olmanın sırrı
1
Liposuction nedir
Liposuction nedir
0
Ayna nasıl yapılır
Ayna nasıl yapılır
2
Balfour Deklarasyonu nedir
Balfour Deklarasyonu nedir
1
Uyku apnesi nedir
Uyku apnesi nedir
0
Deprem çantasında neler olmalı
Deprem çantasında neler olmalı
6
[+] Görüş bildir