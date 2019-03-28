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Apple Watch'un EKG özelliği Avrupa ülkeleri için yayınlandı

Apple, yeni yayınladığı WatchOS güncellemesi ile EKG özelliğini Avrupa ülkelerine getirdi.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 12:14..
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Apple, akıllı saatlerinde kullandığı WatchOS işletim sisteminin, 5.2 sürümünü yayınladı. Söz konusu güncelleme ile birlikte, Hong Kong ve 19 Avrupa ülkesi için test aşamasında olan EKG ve kalp ritim bozukluğu özelliklerini de kullanıcılara sundu.

İlk olarak geçtiğimiz aralık ayında ABD kullanıcılarına sunulan EKG özelliği, yalnızca dördüncü nesil Apple Watch cihazlarında çalışıyor.

apple

HONG KONG VE 19 AVRUPA ÜLKESİNDE YAYINDA

Apple, yayınladığı son güncelleme ile birlikte EKG ve kalp rtim bozukluğu özelliklerini Hong Kong, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İsviçre, Macaristan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Romanya, İspanya, İsveç, İngiltere ve Yunanitan'da kullanıma sundu.

EKG özelliği sadece 4. Nesil Apple Watch cihazlarda çalışmasına rağmen, kalp ritim bozukluğu bütün Apple Watch'larda çalışıyor. Kullanıcıların kalp ritmini arka planda düzenli olarak izleyen bu özellik, ölümlerin başlıca nedenlerinden biri olan kalp yetmezliğine neden olabilecek düzensizlikleri tespit edip kullanıcıları uyarıyor.

Apple’ın işletme müdürü Jeff Williams, "Bu özellikleri Avrupa ve Hong Kong'daki müşterilere sunmaktan ve kalp sağlığı hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlamaktan heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

apple watch

EKG NEDİR?

Açılımı Elektrokardiyografi olan EKG, kalp kaslarının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını inceleyerek kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesi anlamına geliyor. EKG, günümüzde kalp ve damar hastalıklarından, kronik kalp yetmezliğine kadar birçok hastalığın tespitinde kullanılıyor.

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