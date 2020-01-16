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Apple, yan çevirdiği Mac Pro'yu 4 bin TL farkla satışa çıkardı

Apple, yan çevirdiği yeni Mac Pro modelini 47 bin TL'den başlayan fiyatlarla ülkemizdeki kullanıcılarla buluşturdu.

Haber Merkezi | 16.01.2020 - 10:19..
  1. Haberler
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ABD'li teknoloji devi Apple, WWDC 2019 konferansında yeni Mac Pro modelini tanıtmış ve ürünün rendeye benzemesi nedeniyle oldukça eleştirilmişti. Her ne kadar tasarımı eleştirilse de yeni Mac Pro, içerisinde bulunan güçlü parçalar sayesinde uzmanlardan tam not almayı başardı.

Apple, yeni Mac Pro modelini geçtiğimiz ay ülkemizde satışa çıkarmıştı. Kule tipi ve raf tipi olmak üzere iki farklı tasarıma sahip olan Mac Pro'nun, kule tipi modelinin başlangıç fiyatı 43 bin TL olarak açıklanmıştı.

mac pro

KASAYI YAN ÇEVİRMEK 4 BİN TL

Apple, yeni Mac Pro'nun yan yatırılmış hali raf tipi kasa modelini ise 4 bin TL farkla 47 bin TL'den satışa çıkardı.

Kule tipi kasaya sahip Mac Pro ile raf tipi Mac Pro arasında özellik olarak hiçbir fark bulunmuyor. Aradaki 4 bin TL'lik fark ise yalnızca kasanın duruşundan kaynaklanıyor.

MAC PRO ÖZELLİKLERİ

  • 3.5 GHz 8 çekirdekli Intel Xeon W işlemci, 4.0 GHz’e kadar Turbo Boost
  • 32 GB (4x8 GB) DDR4 ECC RAM
  • 8 GB GDDR5 belleğe sahip Radeon Pro 580X grafik kartı
  • 256 GB SSD depolama
  • Ayaklı paslanmaz çelik muhafaza
  • Magic Mouse 2
  • Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard - Türkçe Q Klavye

APPLE

TAM SİSTEM FİYATI: 430 BİN 797 TL

Apple, Mac Pro'nın ürün yükseltme sayfasında hemen hemen her parçayı özelleştirip ürününüzü geliştirebiliyorsunuz. Bütün parçaları en yüksek seviyede seçtiğinizde ise Mac Pro'nun fiyatı 430 bin 797 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu fiyatı verip ürünü satın aldığınızda ise aşağıdaki özelliklere sahip oluyorsunuz.

  • 2.5 GHz 28 çekirdekli Intel Xeon W işlemci, 4.4 GHz’e kadar Turbo Boost
  • 1.5 TB (12x128 GB) DDR4 ECC RAM
  • Her biri 2x32 GB HBM2 belleğe sahip iki adet Radeon Pro Vega II Duo grafik kartı
  • 4 TB SSD depolama
  • Apple Afterburner kart
  • Tekerlekli paslanmaz çelik muhafaza
  • Magic Mouse 2 + Magic Trackpad 2
  • Final Cut Pro X
  • Logic Pro X
  • Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard - Türkçe Q Klavye

 

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@eshteknoloji

 


Apple, yan çevirdiği Mac Pro'yu 4 bin TL farkla satışa çıkardı

Apple, yan çevirdiği Mac Pro'yu 4 bin TL farkla satışa çıkardı

Apple, yan çevirdiği Mac Pro'yu 4 bin TL farkla satışa çıkardı

Apple, yan çevirdiği Mac Pro'yu 4 bin TL farkla satışa çıkardıApple, yan çevirdiği Mac Pro'yu 4 bin TL farkla satışa çıkardı

Apple, yan çevirdiği Mac Pro'yu 4 bin TL farkla satışa çıkardı

Apple, yan çevirdiği Mac Pro'yu 4 bin TL farkla satışa çıkardı

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