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Apple yanan Notre Dame için maddi destek sağlayacak

Apple CEO'su Tim Cook, yanan Notre Dame katedrali için maddi yardım yapacaklarını duyurdu.

Haber Merkezi | 17.04.2019 - 09:25..
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Fransa'nın sembol yapılarından biri olan Notre Dame, geçtiğimiz günlerde çıkan yangında büyük hasar almıştı. Yangının ardından birçok dev şirket ünlü katedral için yardım yapacaklarını açıklarken, bu şirketlere Apple da eklendi.

Apple CEO'su Tim Cook, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ünlü katedralin yenilenmesi için maddi destek sağlayacaklarını açıkladı.

tim cook

APPLE'DAN ÜNLÜ KATEDRALE DESTEK

Tim Cook Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  Fransızlar ve Notre Dame için üzgün olduklarını, ancak herkesin güvende olmasına sevindiklerini  söyledi. Cook, ''Apple, Notre Dame Katedrali'nin değerli mirasının gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olmak için, yenileme çalışmalarına yardım edecek.'' ifadelerini kullandı.

apple

Tim Cook, Apple'ın ne kadarlık bir yardım yapacağını açıklamasa da Notre Dame Katedrali'nin yenilenmesi için şimdiye kadar toplam 700 milyon Euro'yu geçen bir bağış toplandı.

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