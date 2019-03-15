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Apple, yapay zeka şirketi Laserlike’ı satın aldı

Yapay zeka girişim şirketi olan Laserlike, Apple'ın bünyesine katıldı.

Özel Haber | 15.03.2019 - 12:06..
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Günümüzde birçok alanda kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri, dev şirketlerin en çok üzerinde durduğu konuların başında geliyor. Birçok şirket,  kendi yapay zeka teknolojilerini geliştirmek için irili ufaklı birçok girişimi bünyesine katıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, eski Google mühendislerinin kurduğu makine öğrenimi girişim şirketi Laserlike’ı satın aldığını duyurdu.

laserlike

APPLE, YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARINI ARTIRACAK

Laserlike’ın Apple bünyesine katılması, Siri sanal asistan gibi Apple’ın yapay zeka çalışmaları için önemli bir gelişme olarak görülüyor.

Yapay zeka çözümleri üzerinde hizmet veren Laserlike, kullanıcıların alışkanlıklarını ölçen algoritmalara sahip, kişiselleştirilmiş arama motoruyla kullanıcılara ilgi alanlarına yönelik içerikler sunuyor.

apple

APPLE, YAYIN UYGULAMASINI DA TANITACAK

Apple ayrıca, yeni yayın uygulamasını 25 Mart’ta düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtacağını duyurdu. Söz konusu etkinliğin Kaliforniya’daki Steve Jobs Tiyatrosu’nda yapılacağı belirtilirken, Apple’ın söz konusu yayın uygulaması için iPhone ve iPad kullanıcılarına ücretsiz erişim hakkı sunacağı ve uygulamanın Netflix ve Hulu’yu kapsamayacağı iddia edildi.

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