Apple, yeni iPad Pro'yu tanıttı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

Bugün sizlerle paylaştımız haberimizde, Apple'ın Çin'deki web sitesinde yer alan iPadOS 13 kılavuzunda, yanlışlıkla 4 yeni iPad Pro modelini listelediğinden ve daha sonra kaldırdığından bahsetmiştik.

Apple, aradan kısa bir süre geçmesine rağmen resmi web sitesinden yeni iPad Pro'yu duyurdu. 11 inç ve 12.9 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla satışa çıkacak yeni iPad Pro, bir önceki sürüme göre daha güçlü işlemci ve kamera özellikleriyle geliyor.

Ayrıca, her iki tablet de trackpad destekli bir klavye aksesuarıyla birlitke kullanıcılarla buluşacak.

YENİ iPAD PRO ÖZELLİKLERİ

11 inç ve 12.9 inç yeni iPad Pro modelleri, 8 çekirdekli A12Z Bionic işlemciyle geliyor. Üstelik bu yeni işlemci, bir önceki iPad Pro modellerinde yer alan işlemcilerden oldukça güçlü.

Her iki modelin arka kısmında yer alan üçlü kamera sistemi, iPhone 11 kamera tasarımını andırıyor. Bu kameralar sırasıyla 12MP geniş açılı kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera ve derinlik kamerası olarak göze çarpıyor. Cihazların ön tarafında ise 7MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

Ayrıca kameralar; 24 fps, 30 fps veya 60 fps'de 4K video kaydı yapabiliyor.

Apple'ın yeni iPad Pro modelleri, dizüstü bilgisayar görünümüne oldukça yaklaşmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yeni iPad Pro'larda bulunan aydınlatmalı klavyenin, ayrıca bir de dokunmatik yüzeyi bulunuyor.

iPAD PRO TÜRKİYE FİYATI

11 inç iPad Pro - 128GB depolama: 6 bin 399 TL ( Y urt dışı : 799 dolar )

11 inç iPad Pro - 256GB depolama: 7 bin 149 TL (Yurt dışı: 899 dolar )

11 inç iPad Pro - 512GB depolama: 8 bin 649 TL (Yurt dışı: 1099 dolar )

11 inç iPad Pro - 1TB depolama: 10 bin 149 TL (Yurt dışı: 1299 dolar )

12,9 inç iPad Pro - 128GB depolama: 7 bin 999 TL (Yurt dışı: 999 dolar )

12,9 inç iPad Pro - 256GB depolama: 8 bin 749 TL (Yurt dışı: 1099 dolar )

12,9 inç iPad Pro - 512GB depolama: 10 bin 249 TL (Yurt dışı: 1299 dolar )

12,9 inç iPad Pro - 1TB depolama: 11 bin 749 TL (Yurt dışı: 1499 dolar )

Eğer yeni iPad Pro'nun yanında bir de klavye almak isterseniz, 300 doları daha gözden çıkarmanız gerekiyor.

iPAD PRO TÜM ÖZELLİKLER