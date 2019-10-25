Apple, zararlı yazılım içeren 17 uygulamayı App Store'dan kaldırdı

Android, zararlı uygulama denince akla ilk gelen işletim sistemi olsa da bu seferki haberimiz iOS'daki App Store'dan. Mobil güvenlik şirketi Wandera, Apple'ın güvenlik önlemlerini atlatıp App Store'da yayınlanan 17 farklı zararlı uygulama tespit etti.
Restoran bulucu, internet radyosu, GPS hız göstergesi ve video düzenleyici gibi kategorilere ayrılan 17 uygulama, daha sonra Apple tarafından App Store'dan kaldırıldı.
ARKA PLANDA ÇALIŞARAK GELİR ELDE EDİYORLAR
Bu zararlı uygulamalar, arka planda sürekli çalışarak, siz farkında olmasanız bile web sitelerini açıp reklamlara tıklıyor. Saldırganlar, bu sayede tıklama başına ödeme yöntemiyle gelirlerini artırmak için sizi kullanıyor. Uygulamalar ayrıca bu işlemi yaparken, telefonunuzu gereksiz yere yorarak performansını düşürüyor.
Zararlı uygulama içeren ve App Store'dan kaldırılan uygulamaların isimleri ise şu şekilde:
- RTO Vehicle Information
- EMI Calculator & Loan Planner
- File Manager – Documents
- Smart GPS Speedometer
- CrickOne – Live Cricket Scores
- Daily Fitness – Yoga Poses
- FM Radio – Internet Radio
- My Train Info – IRCTC & PNR
- Around Me Place Finder
- Easy Contacts Backup Manager
- Ramadan Times 2019
- Restaurant Finder – Find Food
- BMI Calculator – BMR Calc
- Dual Accounts
- Video Editor – Mute Video
- Islamic World – Qibla
- Smart Video Compressor
AppAspect Technologies tarafından yayınlanan yukarıdaki uygulamalardan herhangi birine sahipseniz, bir an önce telefonunuzdan silmenizi tavsiye ediyoruz.
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