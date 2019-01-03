Apple'a bir darbe de Netflix'ten

Netflix, iOS kullanıcılarını üzecek bir karar alarak, App Store'daki mobil uygulamasından abone olma özelliğini kaldırdı. Şirket, artık uygulama içinden abone olma seçeneğini kullanıcılara sunmayacak. Apple'ın Netflix uygulamasından geçen yıl 256 milyon dolar kazandığını düşünürsek, bu durum Apple'a vurulmuş bir darbe olarak görülebilir.

NETFLIX NEDEN BÖYLE BİR KARAR ALDI?

Netflix, geçen yıl App Store üzerinden 853 milyon dolar gelir elde etti. Ancak bu paranın hepsi Netflix'in kasasına gitmedi. Apple'ın App Store'daki uygulamalardan aldığı pay nedeniyle Netflix, 256 milyon dolarlık payı Apple.'a vermek zorunda kaldı. Apple'ın pay almasını istemeyerek bu duruma bir dur demek isteyen Netflix, uygulamadaki abone olma özelliğini kaldırarak Apple'ın para kazanmasını engelledi.





Netflix, App Store'da toplamda 1.5 milyar dolarlık gelir elde ederken bu paranın 450 milyon dolarını Apple'a kaptırmak zorunda kaldı. Netflix aldığı bu kararla Apple'ın gelirlerini de büyük ölçüde kesmiş oldu.

Android cephesinde ise değişen bir şey yok. Netflix Google Play Store uygulaması şu anda yayında ve Google, bütün ödemelerden pay aldığı gibi Netflix'ten de pay alıyor. Geçtiğimiz günlerde Fortnite'ın yapımcısı Epic Games, bu pay ödemelerine tepki göstererek artık android oyunları kendi mağazasında yayınlayacağı haberini de sizlerle paylaşmıştık.