Apple'a şantaj yapan Türk'e 2 yıl hapis cezası verildi

22 yaşındaki Türk bilgisayar korsanı Kerem Albayrak, 300 milyondan fazla iCloud hesabını ele geçirdiğini açıklayarak Apple'dan yaklaşık 1 milyon TL para istemişti. Para vermediği taktirde bütün hesapları sileceğini belirten Albayrak, hiç beklemediği bir şok yaşadı.

Kerem Albayrak, geçtiğimiz günlerde İngiltere Ulusal Siber Suç Birimi tarafından Londra'da yakalandı ve telefon, bilgisayar ve sabit diskler dahil olmak üzere bütün dijital cihazlarına el konuldu.





2 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan Türk hacker, 2 yıl hapis cezasına çaptırıldı. Ancak mahkeme, cezayı erteleyerek Albayrak'ın 300 saat kamu hizmeti yapmasına ve 6 ay boyunca elektronik kelepçe takmasına karar verdi.

İngiltere Ulusal Siber Suç Birimi'nde çalışan araştırmacı Anna Smith, ''Albayrak, iCloud kullanıcılarının kişisel bilgilerini ele geçirdikten sonra büyük bir şirkete şantaj yapmaya çalıştı. Amacı şöhrete ve paraya ulaşmaktı. Adaletten kaçabileceğini sanıyordu, ancak biz siber suçluları adalete teslim etmeye kararlıyız.'' ifadelerini kullandı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.