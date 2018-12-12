Apple'a şok bir darbe de Mısır'dan geldi

Mısır'daki yetkili Apple satıcıları, Apple'ın ve bölgesel distribütör olan Arab Business Machine'in rekabet karşıtı uygulamaları nedeniyle, ürünlerini komşu Arap ülkelerine oranla yüzde 50 daha yüksek fiyatlarla satıyor. Mısır hükümeti bu durumu düzeltmesi için Apple'a 60 gün süre verdi.

APPLE'A GÖZDAĞI

Söz konusu yüksek fiyatlandırmayı düzeltmemesi durumunda Apple'ın gerekli cezalara katlanması gerektiğini belirten Mısır hükümeti, şirketi sert bir dille uyardı. Ayrıca Mısır, Apple'ın bölgesel toptancı distribütörlerinin Mısır distribütörlerine satış yapmasını engelleyen bir kararname çıkardı.

YÜZDE 50 FİYAT FARKI

Raporlara göre 512GB iPhone XS Max'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde 1.306 dolar olan fiyatı, Mısır'da 1.983 dolar. Söz konusu karardan sonra Apple, telefonun fiyatını 1.853 dolara düşürse de bu fiyat yine de çok fazla bulunuyor:

Vergi, para birimi veya dağıtım farklılıkları gibi birçok unsurdan etkilenen Apple telefon fiyatları, ülkeden ülkeye farklılıklar gösteriyor. Ancak Mısır yetkilileri, komşu ülkelerden daha kötü muamele gördüklerini iddia ediyor. Söz konusu sorunu düzeltmek için önünde birkaç ayı bulunan Apple'ın, bu durumu düzeltmediği takdirde başı biraz ağrıyabilir.