taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.34365
Euro
6.07965
Altın
1246.15
Borsa
90051.1
Gram Altın
214.45

Apple'a şok bir darbe de Mısır'dan geldi

Mısır, rekabete aykırı fiyatlandırma yaptığı için Apple'a gözdağı verdi.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 17:42..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Mısır'daki yetkili Apple satıcıları, Apple'ın ve bölgesel distribütör olan Arab Business Machine'in rekabet karşıtı uygulamaları nedeniyle, ürünlerini komşu Arap ülkelerine oranla yüzde 50 daha yüksek fiyatlarla satıyor. Mısır hükümeti bu durumu düzeltmesi için Apple'a 60 gün süre verdi.

APPLE'A GÖZDAĞI

Söz konusu yüksek fiyatlandırmayı düzeltmemesi durumunda Apple'ın gerekli cezalara katlanması gerektiğini belirten Mısır hükümeti, şirketi sert bir dille uyardı. Ayrıca Mısır, Apple'ın bölgesel toptancı distribütörlerinin Mısır distribütörlerine satış yapmasını engelleyen bir kararname çıkardı.

YÜZDE 50 FİYAT FARKI

Raporlara göre 512GB iPhone XS Max'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde 1.306 dolar olan fiyatı, Mısır'da 1.983 dolar. Söz konusu karardan sonra Apple, telefonun fiyatını 1.853 dolara düşürse de bu fiyat yine de çok fazla bulunuyor:

Apple'a şok bir darbe de Mısır'dan geldi

Vergi, para birimi veya dağıtım farklılıkları gibi birçok unsurdan etkilenen Apple telefon fiyatları, ülkeden ülkeye farklılıklar gösteriyor. Ancak Mısır yetkilileri, komşu ülkelerden daha kötü muamele gördüklerini iddia ediyor. Söz konusu sorunu düzeltmek için önünde birkaç ayı bulunan Apple'ın, bu durumu düzeltmediği takdirde başı biraz ağrıyabilir.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adriana Lima Metin Hara'yı takipten çıkardı

Adriana Lima Metin Hara'yı takipten çıkardı

70
Kılıçdaroğlu işçilere sokak çağrısı yaptı

Kılıçdaroğlu işçilere sokak çağrısı yaptı

476
Erzurum'da 600 kişilik mezar yeri kazdılar

Erzurum'da 600 kişilik mezar yeri kazdılar

68
Suriye yerli uydusunu uzaya göndermeye hazırlanıyor

Suriye yerli uydusunu uzaya göndermeye hazırlanıyor

114
Ersun Yanal'la birlikte 4 futbolcu kadroya dönüyor

Ersun Yanal'la birlikte 4 futbolcu kadroya dönüyor

47
Mustafa Destici'nin sataşma itirazı

Mustafa Destici'nin sataşma itirazı

56
Dakota Johnson: Sevişme sahneleri çok sıkıcı

Dakota Johnson: Sevişme sahneleri çok sıkıcı

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir