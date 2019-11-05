Apple'dan ceza yiyen genç bu kez teşekkür aldı

Apple'da bulduğu açık sebebiyle 2015 yılında ceza yiyen Çayan Temel, bulduğu yeni hatayı Apple'a bildirdi, bu sefer olumlu bir dönüş aldı.

"BEN AÇIK BULACAĞIM KAFASIYLA KEŞFETMİYORUM"

Temel, "Normalde açıkları ben bilinçli bir şekilde ya da 'ben açık bulacağım' kafasıyla ilerleyerek bulmuyorum, keşfetmiyorum. Açıklar denk geldikçe, aklıma takıldığında farklı metotlar deneyerek olur ve çalışırsa gerçekleştirebiliyorum. Eğer kötü bir niyetim olsaydı bunları açığını bulduğum firmalara söylemezdim. Tüm çevreye yayardım. Ya da kendi kişisel amaçlarım için kullanırdım" diye konuştu.

"BİZZAT ŞAHİT OLDUM"

Çayan'ın telefon konuşması esnasında açığı nasıl bulduğuna tanık olduğunu anlatan Furkan Altın ise, "Çayan açığı bulduğunda arkadaşımızla konuşuyordu. Açığı bulduğuna bizzat şahit oldum. Telefon kitlenmişti. Telefonu kapatıp açtığımızda tekrar denedik ve tekrardan aynı hatayla karşılaştık. Başka bir Apple cihazında deneme yaptık, tekrar aynı hatayı aldığımızda Çayan bunu Apple'a bildirme kararı aldı" dedi.

MAİL'DE TEŞEKKÜR ALDI

"Merhaba Çayan bey süpersiniz" başlığı içeren mailde kısaca, "Bildirdiğiniz hata için, tüm ekibimiz olarak size sonsuz teşekkürümüzü iletiyoruz. Yeni güncelleme ile (İOS 13.2) bulduğunuz sistem hatasına çözüm getirmiş bulunmaktayız. Sizin için bir de ufak sürpriz hazırladık. Apple bakiyenize 500 TL bakiye yükledik, iyi günlerde kullanmanız dileğiyle" ifadeleri yer alıyor.