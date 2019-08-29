Apple'dan garanti dışı iPhone tamiri yapan servislere destek

Apple, şimdiye kadar kendi teknik servisleri harici diğer tamir işetmelerine hiçbir zaman destek vermedi. Bu nedenle orijinal parça bulmakta zorluk çeken teknik servisler, orijinal olmayan iPhone parçaları kullanmak zorunda kaldı.

Apple, bağımsız tamir yapan işletmelerin resmi olarak iPhone parçalarına erişimini kolay hale getirdiği yeni bir program başlattı. Apple'ın yayınladığı yeni 'Bağımsız Onarım Sağlayıcı Programı' sayesinde küçük tamir işletmeleri, Apple yetkili servislerinin kullandığı orijinal telefon parçalarına erişebilecek.

Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da bulunan 20 farklı tamir işletmesinde söz konusu programı deneyen Apple, bu sayede iPhone'larda orijinal olmayan parça kullanılmasının önüne geçmeye çalışacak.





APPLE, ÇALIŞANLARI ÜCRETSİZ EĞİTECEK

Teknik servislerin ücretsiz olarak başvuru yapabileceği 'Bağımsız Onarım Sağlayıcı Programı', bazı ayrıcalıklara da sahip. Örneğin programa başvuran tamir servislerindeki çalışanlar, Apple tarafından ücretsiz olarak eğitilerek sertifikalı Apple teknisyeni unvanına sahip olacak.

Apple, söz konusu program için hazırladığı internet sayfasında şu ifadelere yer verdi:

''Bağımsız Onarım Sağlayıcı programı, iPhone'lar için garanti dışı onarım hizmeti sunmak isteyen şirketler için tasarlanmıştır. Başvurusu kabul edilen şirketler, iPhone ekranı ve pil değiştirme gibi çeşitli garanti dışı iPhone onarımları gerçekleştirmek için Apple orijinal parçalarına, araçlarına, eğitimine, servis kılavuzlarına, tanılamalara ve kaynaklara erişebilir.''

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