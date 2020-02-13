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Apple'ın açığını buldu, ödülü depremzedelere bağışladı

Apple'ın açığını bulan Çayan Temel'e 2 bin liralık ödül verilirken, Temel ise bu ödülü Elazığ'daki depremzedelere bağışladığını açıkladı.

İHA | 13.02.2020 - 13:58..
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Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan Çayan Temel, Apple üzerinde 'sınırsız kredi' açığını bularak, ücretli uygulamaları para vermeden indirmeyi keşfetti.

"UYGULAMARLIN HEPSİNİ BEDAVAYA ALABİLİYORUM"

Apple'daki yeni bulduğu bu açığın, 2015 yılında bulduğu açıkla benzer olduğunu söyleyen Çayan Temel, "Apple'da yine bir açık daha buldum. Apple sınırsız kredi açığı olarak adlandırıyorum ben bu açığı. Bu açık sayesinde ücretli olan her şeyi ücretsiz olarak indirebiliyorum. Uygulamaların hepsini bedava alabiliyorum. Ücretli olan her şeyi ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyorum." dedi.

Apple'ın açığını buldu, ödülü depremzedelere bağışladı

"2 BİN TL MADDİ ÖDÜL ALDIM"

Apple'yi arayıp durumu bildirdiğini, sonrasında açığın kapatıldığını belirten Temel, "Açığı kapattıktan 1-2 gün sonra hem teşekkür hem de bir maddi ödül maili gönderdiler. IBAN bilgilerimi yolladım, 2 bin TL maddi ödül gönderildi. Onun dışında Apple'den bir teşekkür aldım" diye konuştu.

Apple'ın açığını buldu, ödülü depremzedelere bağışladı

"ÖDÜLÜ DEPREMZEDELERE GÖNDERDİM"

Gelen ödülü bir yardım olarak değerlendirmeye karar verdiğini söyleyen Temel, "Ödülü, depremzedelerin yardım ihtiyacından dolayı kendim boş yere harcamaktansa depremzedelere gönderdim." şeklinde konuştu.

Apple'ın açığını buldu, ödülü depremzedelere bağışladı

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