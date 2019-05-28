Apple'ın ağlarına gizlice sızan 13 yaşındaki çocuk serbest bırakıldı

Geçtiğimiz yıl Avustralya'da yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi, Apple'ın ağına izinsiz erişerek birçok gizli veriye ulaşmıştı. Son günlerde ise benzer bir olay, Apple sunucularına gizlice erişen 13 yaşındaki bir çocukla tekrar meydana geldi.

Her iki çocuk da VPN servislerini kullanarak kimliklerini gizledi ve izinsiz olarak Apple'ın verilerine erişmesi başardı. Apple ise çocukların kullandığı MacBook'ların seri numaralarını takip ederek, konumlarına ulaştı. Şirket daha sonra söz konusu saldırıları, Avustralya polisi ve FBI'a bildirdi.





13 YAŞINDAKİ ÇOCUK SERBEST BIRAKILDI

Geçtiğimiz yıl Apple'ın ağlarına girerek bilgileri ele geçiren 16 yaşındaki lise öğrencisi, denetimli serbestlik cezasına çarptırılmıştı. Sunuculara erişen 13 yaşındaki çocuk ise geçtiğimiz günlerde mahkemeye çıktı.

Çocuğun avukatı Mark Twiggs mahkemede, ''Müvekkilim ne yaptığının farkında olamayacak kadar küçük ve suçun ciddiyeti hakkında hiçbir fikri yok. Ayrıca bu olay ortaya çıktığında Apple'ın kendisine iş vereceğini düşünüyordu.'' dedi. Hakim ise çocuğun bilişim teknolojileri konusunda oldukça yetenekli olduğunu söyleyerek, yine de bu yeteneğin kötüye kullanılmaması gerektiğini belirtti.

SERBEST BIRAKILDI

Apple sunucularına gizlice erişmekle suçlanan 13 yaşındaki çocuk, mahkemenin ardından dokuz ay boyunca davranışlarının izlenmesi şartıyla serbest bırakıldı. Apple ise bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, geçtiğimiz yıl yaşanan benzer olaydan sonra yaptığı açıklamayı tekrar hatırlattı:

''Apple olarak ağlarımızı çok dikkatli bir şekilde koruyoruz. Aynı zamanda ağımıza gelen tehditleri tespit etmek ve en kısa sürede yanıt vermek için de uzman bir ekip oluşturduk. Ekiplerimiz ise sunucularımıza yetkisiz bir erişim olduğunu tespit etti ve güvenlik yetkililerine bildirdi. Kullanıcılarımızın veri güvenliğini en büyük sorumluluklarımızdan biri olarak görüyor ve müşterilerimizin bu olay sırasında hiçbir zaman kişisel verilerinin tehlikeye girmediğinden emin olmak istiyoruz''

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