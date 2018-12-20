Apple'ın App Store'a getirdiği yenilik

Apple'ın, App Store rehberinde yaptığı yeni değişiklik sayesinde, uygulama içi satın alımları, arkadaşlarınıza ve ailenize hediye edebileceksiniz. Yeni yapılacak bu değişiklik, insanların birbirleri için uygulama içi satın alımlar yapmasına izin veriyor.





Apple'ın eski politikası gereğince, uygulama içinden satın alınan herhangi bir içerik, başka kullanıcılara aktarılamıyordu. Şirket, artık bu zorunluluğu kaldırarak satın alımları başkalarına gönderebilmenizi sağlıyor.

Apple, uygulama içi satın almalar için belirli arayüzler oluşturmadığından sürecin nasıl işleyeceğini belirtmiyor. Geliştiriciler, yeni hediye özelliğini hayata geçirebilmeleri için yakın gelecekte politika hakkında daha fazla bilgi alacaklardır

