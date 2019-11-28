Apple'ın baş tasarımcısı Jony Ive görevinden resmen ayrıldı

27 yıl boyunca Apple'da görev yapan, şirketin bir dünya markası haline gelmesine oldukça büyük katkı sağlayan ve Apple'ın iPhone, iMac ve iPod gibi birçok ürününün tasarımlarında imzası bulunan baş tasarımcı Jony Ive, geçtiğimiz haziran ayında Apple'dan ayrılacağını açıklamıştı.

Kendi şirketini kurmak için Apple'dan ayrılacağı bilinen Jony Ive'ın, Apple ile ne zaman yollarını ayıracağı ise bilinmiyordu.





BEKLENEN GÜN GELDİ: JONY IVE RESMEN AYRILDI

Baş tasarım yöneticisi konumundaki Jony Ive, Apple ile yollarını resmen ayırdı. Apple ise remi internet sitesindeki yöneticiler bölümünden Ive'ın ismini ve resmini kaldırdı.

KENDİ ŞİRKETİNİ KURACAK

Jony Ive, bu yıl içerisinde kendi tasarım firması olan LoveForm’u kuracak. Kaliforniya'da kurulacak olan şirket, genellikle giyilebilir teknolojilere odaklanacak ve şirketin ilk müşterilerinden biri de Apple olacak.

Apple'nin finansal açıdan sıkıntı yaşadığı 1996 yılında şirketin tasarım stüdyosunun şefi görevine getirilen Jony Ive, oluşturduğu ürün tasarımlarıyla şirketin büyümesinde etkin rol oynadı.

Apple kurucusu Steve Jobs'un "Apple'daki ruh eşim" olarak tanımladığı Ive, 30 yıla yaklaşan Apple kariyerinde sayısız proje gerçekleştirmenin ve kalıcı eserler ortaya koymanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, Apple'da bir tasarım kültürü oluşturmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Ive'ın imzasının bulunduğu Apple ürünleri arasında 1998 yılında tanıtılan iMac, 2001 yılında tanıtılan iPod, 2007 tanıtılan iPhone, 2008 yılında tanıtılan MacBook Air, 2010 yılında tanıtılan iPad, 2015 yılında tanıtılan Apple Watch, 2016 yılında tanıtılan AirPods ürünleri bulunuyor.



Jony Ive'ın Apple için tasarladığı ürünlere göz atmak için aşağıdaki bağlantıdan ilgili haberimize ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.