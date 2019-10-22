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Apple'ın, bir adet iPhone 11 Pro Max üretimine harcadığı para

iPhone 11 serisinin en pahalı modeli olan iPhone 11 Pro Max'in, Apple'a ne kadara mal olduğunu inceliyoruz.

Haber Merkezi | 22.10.2019 - 12:07..
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Apple'ın piyasaya sürdüğü iPhone modelleri, genellikle yüksek fiyatlı olmaları nedeniyle bir hayli eleştiriliyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan iPhone 11 serisinin en pahalı modeli olan iPhone 11 Pro Max ise, 1.099 dolardan satışa çıkmış ve ülkemizdeki fiyatı 11 bin 999 TL olarak açıklanmıştı. (64 GB modeli için)

TechInsights tarafından yapılan yeni bir araştırma, bir iPhone 11 Pro Max modelinin Apple'a ne kadara mâl olduğunu ortaya çıkardı. TechInsights, iPhone 11 Pro Max'te kullanılan parçaların maliyetini hesaplayarak bir gider belirledi.

Apple'ın, bir adet iPhone 11 Pro Max üretimine harcadığı para

BİR ADET iPHONE 11 PRO MAX'İN APPLE'A MALİYETİ

iPhone 11 Pro Max'te kullanılan parçaların, TechInsights tarafından belirlenen maliyetleri şu şekilde:

  • 6,5 inçlik ekran fiyatı: 66.5 dolar
  • Samsung tarafından üretilen batarya: 10.5 dolar
  • Üçlü arka kameralar: 73.5 dolar
  • İşlemci, modem ve depolama: 159 dolar
  • Diğer bileşenlerin toplamı: 181 dolar

Yukarıdaki fiyatları topladığımızda, Apple'ın bir adet iPhone 11 Pro Max üretmek için, toplamda 409.5 dolar harcadığını söyleyebiliriz. Telefonun satış fiyatının 1.099 dolar olduğunu hatırlatırsak, Apple'ın bu telefonun satışından yüzde 100'den fazla kâr ettiğini düşünebilirsiniz

iphone 11

Apple, telefonu üretebilmek için dış etkenlere de para harcamak zorunda kalıyor. Şirket, iPhone 11 modellerini üretmek için fabrikalara ihtiyaç duyuyor ve bu fabrikaların bütün giderleri Apple tarafından karşılanıyor.

Buna, üretimde çalışan işçilerin maaşları ve çeşitli AR-GE faaliyetlerine ödenen ücretler de dahil edildiğinde, Apple'ın bir iPhone 11 Pro Max için harcadığı miktar, yukarıda hesaplanan 409.5 doların üzerine çıkıyor. Ancak yine de Apple'ın, ciddi bir oranda kâr ettiğini söylemek hiç de yanlış olmaz.

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Apple'ın, bir adet iPhone 11 Pro Max üretimine harcadığı para

Apple'ın, bir adet iPhone 11 Pro Max üretimine harcadığı para

Apple'ın, bir adet iPhone 11 Pro Max üretimine harcadığı para

Apple'ın, bir adet iPhone 11 Pro Max üretimine harcadığı para

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