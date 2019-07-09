Apple'ın ilk bilgisayarına ait kullanma kılavuzu satılıyor

Apple'ın ilk bilgisayarı olma unvanına sahip Apple I ile birlikte gelen kullanma kılavuzu, açık artırma yoluyla satışa çıkarıldı.Boston merkezli bir açık artırma sitesinde satışa çıkan söz konusu kılavuz, kısa sürede 10 bin dolarlık teklif alarak yoğun ilgi gördü.

Apple'ın ilk logosunun bulunduğu orijinal kullanma kılavuzunda, Apple I adlı bilgisayarın nasıl kullanılacağı ve kurulumunun nasıl yapılacağına dair bilgiler bulunuyor. Söz konusu açık artırma, 10 Temmuz akşamı saat 19.00'da sona erecek.

APPLE I

1976 yılında geliştirilen ve Apple'ın kurucuları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından tasarlanan Apple I, sadece 200 adet üretildi. Bilgisayarın satış fiyatı ise o zamanlar 666 dolar olarak belirlendi. Satışa çıktıktan kısa süre sonra 200 adet satan bilgisayardan, şu anda dünya üzerinde 80 adet kaldığı düşünülüyor.

Apple I kullanma kılavuzundan bir görüntü:

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