Apple'ın 'iPhone'umu Bul' uygulaması internet olmadan da çalışacak

Apple, 'Arkadaşlarımı Bul' ve 'iPhone'umu Bul' uygulamalarını 'Find My' adlı yeni bir uygulamada birleştirdi. Herhangi bir internet bağlantısına sahipseniz iPhone'unuz çalındığında veya kaybolduğunda, 'iPhone'umu Bul' uygulaması üzerinden konum takibi yapabiliyorsunuz. Ancak yeni 'Find My' uygulaması ile internet bağlantınız olmasa bile iPhone'unuzun konum takibini yapabilirsiniz.

Yeni 'Find My' uygulaması, herhangi bir hücresel bağlantı olmadan cihazınızı izlemek için, yakındaki Apple cihazlarından gelen bluetooth sinyallerini kullanıyor.

Apple'ın Yazılım Mühendisliği bölümü kıdemli başkan yardımcısı Craig Federighi, WWDC 2019 etkinliğinde yaptığı açıklamada, bu sistemin yalnızca cihazınızı izleyebilmenizi ve Apple'ın konumunu tanımlayabilmemesini sağlayan "uçtan uca şifreli ve anonim" bir mekanizma kullandığını söyledi.

PEKİ İNTERNET OLMADAN iPHONE'LAR NASIL İZLENİYOR?

iOS 13 ile birlikte gelecek 'Find My' uygulaması ile internet olmadan konum takibi yapabilmeniz için iki farklı Apple cihazınızın olması gerekiyor. Örneğin eğer birisi iPhone'unuzu çalarsa ve uçak moduna geçirip bütün internet bağlantılarını devre dışı bırakırsa, telefon bluetooth üzerinden devamlı olarak bir sinyal gönderecek. Yakınlardaki herhangi bir iOS veya MacOS cihazı ise bu sinyalleri alarak konum tespiti yapabilecek ve bu konumları şifreli bir şekilde depolayacak.

APPLE GİZLİLİĞE ÖNEM VERİYOR

Kaybolan iPhone'unuzun yaydığı bluetooth sinyalleri sürekli olarak farklı anahtarlar ile değişeceğinden, çevredeki herhangi bir kullanıcının bu sinyalleri tespit etmesi mümkün olmayacak. Ayrıca iPhone'un yaydığı konum verileri sadece ikinci cihaz tarafından tespit edilip şifreleneceğinden, bu verilere daha sonra hiç kimse erişemeyecek.

Apple'ın yeni teknolojisi, şimdilik kulağa biraz karmaşık gelebilir. Ancak bu yeni sistem başarılı bir şekilde uygulanabilirse, kullanıcıların gizliliğini tehlikeye atmadan çevrimdışı cihazların konumunu izlemek için harika bir yol olabilir.

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