Apple'ın İrlanda'daki Avrupa merkezinde koronavirüs tespit edildi

Çin’de ortaya çıkan ve şimdiye kadar 4 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını, dün itibarıyla ülkemizde de görüldü.

Söz konusu salgından oldukça etkilenen teknoloji şirketlerinin başında gelen Apple, geçtiğimiz günlerde iPhone stoklarında sorun yaşadığını belirtmişti.

APPLE'IN AVRUPA MERKEZİNDE KORONAVİRÜS ALARMI

Apple'ın, İrlanda'da bulunan Avrupa merkezinde çalışan bir işçide koronavirüs tespit edildi. Apple'dan yapılan açıklamada, çalışanın karantina altına alındığı belirtilerek, yerel sağlık yetkilileriyle yakın temasta oldukları vurgulandı.

Apple ayrıca, tespit edilen koronavirüsün diğer çalışanlara bulaşma ihtimalinin çok düşük olduğunu açıkladı.





APPLE İŞÇİLERİ EVDEN ÇALIŞACAK

Apple, İrlanda'nın ikinci büyük şehri Cork'da 6 bin işçi çalıştırıyor. Şirket, salgın nedeniyle bazı çalışanların evden çalışmasını istedi ve tüm ofislerin derinlemesine bir temizlik sürecinden geçeceğini açıkladı.

Koranavirüs, İrlanda'da diğer Avrupa ülkelerine kıyasla pek de hızlı yayılmadı. Ancak yine de hükümet, önümüzdeki hafta ülke genelinde gerçekleşmesi planlanan tüm kutlama ve törenleri iptal etti.

Ayrıca İrlanda'nın, koronavirüsle mücadele etmek için 3 milyar euro ayırdığı belirtildi.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.