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Apple'ın kablosuz şarj projesi AirPower yeniden gündemde

Apple'ın iptal ettiği kablosuz şarj sistemi AirPower 'ın yeniden şirketin gündeminde olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi | 24.03.2020 - 10:13..
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Apple, 2017 yılının Eylül ayında düzenlediği bir etkinlikte iPhone 8 ve iPhone X ile beraber yeni AirPower kablosuz şarj cihazını tanıtmıştı.

Aynı anda üç Apple ürününü şarj edebileceği söylenen AirPower kablosuz şarj kitinin, 2018'in Mart ayında tanıtılacağına dair söylentiler ortaya çıkmış, ancak bu tarihte de hiçbir tanıtım gerçekleşmemişti.

apple

APPLE İTİRAF ETTİ: BAŞARISIZ OLDUK

Apple, AirPower projesinde tamamen başarısız olduğunu geçtiğimiz yıl itiraf etmiş ve donanımdan sorumlu başkan yardımcısı Dan Riccio, AirPower'ların iptal edildiğine dair aşağıdaki açıklamayı yayınlamıştı.

''Şimdiye kadar oldukça yoğun bir çaba sarf ettikten sonra, AirPower projesinin, hedeflediğimiz yüksek standartlara ulaşamayacağına karar verdik. AirPower tanıtım etkinliğini dört gözle bekleyen müşterilerimizden özür dileriz. AirPower şarj kitini iptal ettik, ancak gelecekteki teknolojinin kablosuz bağlantılar üzerinde yoğunlaşacağına inanıyoruz ve bu yönde çalışmalarımız devam ediyor.''

airpower

APPLE'IN YENİDEN AIRPOWER ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLİYOR

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen teknoloji yazarı Jon Prosser,  AirPower kablosuz şarj matı projesinin sonlanmadığını ve şu anda Apple'ın bu proje üzerinde çalıştığını iddia etti. Ancak söz konusu iddianın ardından Apple cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Şu anda koronavirüs nedeniyle düşen satışlarını yeniden artırmaya odaklanan Apple'ın, AirPower ile ilgili yeni bir açıklama yapması şimdilik beklenmiyor.

Instagram: @eshteknoloji

Apple'ın kablosuz şarj projesi AirPower yeniden gündemde

Apple'ın kablosuz şarj projesi AirPower yeniden gündemde

Apple'ın kablosuz şarj projesi AirPower yeniden gündemde

Apple'ın kablosuz şarj projesi AirPower yeniden gündemde

Apple'ın kablosuz şarj projesi AirPower yeniden gündemdeApple'ın kablosuz şarj projesi AirPower yeniden gündemdeApple'ın kablosuz şarj projesi AirPower yeniden gündemdeApple'ın kablosuz şarj projesi AirPower yeniden gündemde

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