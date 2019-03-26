Apple'ın Netflix tarzı akış servisi Apple TV+ tanıtıldı

Apple'ın 25 Mart'ta bir etkinlik düzenleyeceği haberini, daha önce sizlerle paylaşmıştık. Şirket, dün gece düzenlediği etkinlikte, yeni servislerini kullanıcıların beğenisine sundu.

Günlerdir Apple'ın, Netflix benzeri bir yayın hizmeti tanıtacağı konuşuluyordu, ancak Apple bu yayın hizmetini ikiye böldüğünü açıkladı: Apple TV ve Apple TV+

APPLE TV VE APPLE TV+ TAMAMEN FARKLI OLACAK

Apple, diğer üreticilerden aldığı içerikleri artık Apple TV uygulamasında yayınlayacak. Şirket, Apple TV+ platformunda ise tıpkı Netflix gibi sadece kendi ürettiği orijinal içerikleri yayınlayacak. Apple TV+ platformu Apple'ın bizzat kendi ürettiği filmler, diziler ve programlardan oluşacak.

Apple TV+, isteğe bağlı çevrimiçi ve çevrimdışı içerik sunan, reklamsız bir abonelik hizmeti olacak. 100'den fazla ülkede kullanıma açılacak hizmet, 2019'un son çeyreğinde yayınlanacak.





APPLE TV+ PLATFORMUNDA YAYINLANACAK BAZI İÇERİKLER

AMAZING STORIES

Aynı adı taşıyan bilim kurgu serisinin yeniden canlandırması olacak bu içeriğin yapımcı koltuğunda, Steven Spielberg oturacak.

LITTLE VOICE

Sarah Bareilles'ın yapımcı koltuğuna oturduğu Little Voice, New York'ta yaşayan genç bir müzisyeni konu alacak.

THE MORNING SHOW

Reese Witherspoon ve Jennifer Aniston'ı hem kamera önünde hem de yapımcı olarak göreceğimiz bu içerikte, çeşitli sosyal problemler ile kadın ve erkek sorunları ele alınacak.

LITTLE AMERİCA

Komedyen Kumail Nanjiani, kendi sunacağı programla Apple TV+ platformunda yerini alacak. Bu içerik, ABD'deki göçmenlerin gerçek hikayelerine odaklanacak.

SEE

Jason Momoa ve Alfre Woodard'ın başrollerde yer alacağı dizi, insanlığı öldüren bir virüs salgınından sonra hayatta kalanları ele alacak.

HELPSTERS

Susam Sokağı dünyasından hem yeni hem de tanıdık kuklaları barındıran çocuk dostu bu seri, problemleri çözmek için kodlama ilkelerini kullanacak.

OPRAH WINFREY PROJELERİ

Apple, Haziran 2018'de Oprah Winfrey ile çok yıllı bir program anlaşması imzaladı ve bunun filmlerden TV'ye, uygulamalardan kitaplara kadar her şeyi kapsayacağı bildirildi. Ünlü isim, Apple TV+ için kendi içeriklerini üretecek.

ARE YOU SLEEPING?

Bir dedektif tarafından yeniden açılan soğuk bir dava hakkında Kathleen Barber'ın romanına dayanan Octavia Spencer'ın başrol oynadığı gizemli bir yapım olan Are You Sleeping?, Apple TV+ platformunda olacak.

DICKINSON

Dickinson, Şair Emily Dickinson'un hayatına dayanan bir komedi dizisi olacak.

Apple, şimdiden birçok tanınmış ismi kendi yanına çekerek ne kadar büyük oynadığını göstermiş durumda. Yukarıdaki görselde Apple TV+ platformunda yer alacak ünlü isimleri görebilirsiniz.

APPLE TV+ TÜRKİYE İÇİN DE KULLANIMA SUNULACAK

Apple, resmi Türkiye internet sitesine Apple TV+ platformunu tanıtan bir yayın içeriği eklemiş durumda. Bu da, Apple TV+ akışının ülkemizde de kullanıma sunulacağını gösteriyor. Platformun abonelik ücreti ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Apple'ın resmi Türkiye sitesindeki Apple TV+ bölümüne aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Peki siz Apple TV+ platformunun Netflix gibi başarılı olacağına inanıyor musunuz? Yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz.