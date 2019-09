Apple'ın tanıttığı yeni Apple Watch hakkında her şey

Apple, dün akşam düzenlediği etkinlikte yeni iPhone serisini tanıttı. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max isminde 3 farklı model tanıtan Apple, bunların yanında yeni akıllı saat modeli Apple Watch Series 5'i de kullanıcıların beğenisine sundu.

(Etkinlikle ilgili tüm gelişmeler için tıklayın)

Bir önceki seriye göre tasarımsal olarak pek bir değişikliğe uğramayan Apple Watch Series 5, donanım geliştirmeleriyle karşımıza çıktı. İşte, Apple Watch Series 5 hakkında bilmeniz gereken bütün özellikler ve satış fiyatı:

ALWAYS ON ÖZELLİĞİ

Yeni Apple Wacth modeli, 'Always On' adlı yeni bir özelliğe sahip. Bu özellik sayesinde saatinizin ekranı sürekli açık kalabiliyor. Yani kol hareketinizle artık saatinizi uyandırmak zorunda kalmayacaksınız. Şimdiye kadar birçok akıllı telefonda bulunan Always On özelliğinin Apple Watch modellerine gelmesi, birçok kullanıcı tarafından oldukça beğenildi.

Aklınıza şu soru gelebilir: Sürekli açık ekran şarjın çabucak bitmesine neden olmayacak mı? Hayır olmayacak. Saatinizdeki Always On özelliği zaten siyah bir arka planla gelecek ve bu özelliği aktif ettiğinizde normalde 60Hz olan ekran yenileme hızı 1Hz değerine düşerek, bataryaya yük bindirmeyecek.

KALP ATIŞ HIZINIZI ÖLÇECEK

Yeni Apple Watch, kalp atış hızınızı otomatik olarak ölçerek normalden fazla veya düşük değerler elde ettiğinde kullanıcılara bildirim gönderebilecek. Ayrıca saate gelen yeni döngü izleme uygulamasıyla, menstrüel döngüye ait bilgiler kolayca kaydedilebilecek.

GÜRÜLTÜLÜ ORTAMDA SİZİ UYARACAK

Apple'ın Apple Watch için yayınlayacağı yeni Noise uygulaması, işitme duyunuza zarar gelmemesi için gürültülü ortamlarda sizi uyaracak. WatchOS 6 güncellemesi ile birlikte bu özelliği kullanabilmeniz için iPhone'daki Apple Watch uygulamasına girin ve Apple tarafından geliştirilen uygulamalar listesindeki yeni 'Noise' (Gürültü) uygulamasına dokunun.

Uygulama, varsayılan olarak ortam sesi 90 desibeli aştığında sizi uyarmak için ayarlanmıştır. Ancak siz bu uyarı sınırını, istediğiniz desibele ayarlayabilirsiniz.

Apple'ın yeni gürültü uygulamasını kullanmak isteyen Apple Watch kullanıcıları, hangi ses seviyesinin işitme duyusuna ne kadar zarar verdiğini de bilmek isteyebilir. Dünya Sağlık Örgütü, 90 desibel sese günde 30 dakikadan fazla maruz kalmanın işitme duyunuza zarar verebileceğini söylüyor. İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği ses seviyeleri ve günlük maruz kalma limitleri:

80 desibel - Günde yaklaşık 5 saatten fazlası zararlı

85 desibel - Günde yaklaşık 2 saatten fazlası zararlı

90 desibel - Günde yaklaşık 30 dakikadan fazlası zararlı

95 desibel - Günde yaklaşık 10 dakikadan fazlası zararlı

100 desibel - Günde yaklaşık 3 dakikadan fazlası zararlı

YÜKSEKLİK VE PUSULA ÖZELLİĞİ

Apple Watch Series 5 modellerine gelen Pusula özelliği sayesinde kullanıcılar, daha doğru bir şekilde yönlerini rahatça bulabilecek. Kullanıcılar, ayrıca yükseklik göstergesi sayesinde tam olarak nerede olduğunu tespit edebilecek.

YERLEŞİK APP STORE DESTEĞİ

Yeni saatlerde yerleşik bir halde bulunan App Store sayesinde, uygulamaları önce iPhone'unuza indirmeden direkt olarak saatin içinden yükleyebileceksiniz.

FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

Apple Watch Series 5 modelleri, 20 Eylül'den itibaren 399 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.