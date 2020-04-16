Apple'ın telefon fiyatına sattığı iPad klavyesi: Magic Keyboard

Apple, geçtiğimiz mart ayında resmi web sitesinden yeni iPad Pro'yu duyurmuştu. 11 inç ve 12.9 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla satışa çıkan yeni iPad Pro'nun, trackpad destekli bir klavye aksesuarıyla birlitke kullanıcılarla buluşacağı açıklanmıştı.

Apple, aradan yaklaşık 1 ay geçtikten sonra iPad Pro modelleri için yeni klavyesi Magic keyboard'u ülkemizde satışa çıkardı.Ancak tahmin edebileceğiniz gibi yeni klavye yine oldukça pahalı.

MAGIC KEYBOARD ÖZELLİKLERİ

Bir iPad’de yazma deneyiminizi geliştiren Magic Keyboard, trackpad özelliğiyle iPadOS’te çalışmanın yepyeni yollarını sunuyor.

Ayrıca, şarj özelliğine sahip bir USB-C bağlantı noktası içeriyor ve aygıtınızın hem önünü hem de arkasını koruyor.

iPad Pro’nuza manyetik olarak yapışan Magic Keyboard, onu havada tutan askı modeli tasarımı sayesinde en ideal görüntüleme açısını kolayca bulmanızı sağlıyor.

Apple'ın açıkladığı diğer özellikler ise şu şekilde: