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Apple'ın telefon fiyatına sattığı iPad klavyesi: Magic Keyboard

Apple,yeni iPad Pro modelleri ile birlikte tanıttığı yeni klavyesi Magic Keyboard'u ülkemizde satışa çıkardı.

Haber Merkezi |
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Apple'ın telefon fiyatına sattığı iPad klavyesi: Magic Keyboard

Apple, geçtiğimiz mart ayında resmi web sitesinden yeni iPad Pro'yu duyurmuştu. 11 inç ve 12.9 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla satışa çıkan yeni iPad Pro'nun, trackpad destekli bir klavye aksesuarıyla birlitke kullanıcılarla buluşacağı açıklanmıştı.

Apple, aradan yaklaşık 1 ay geçtikten sonra iPad Pro modelleri için yeni klavyesi Magic keyboard'u ülkemizde satışa çıkardı.Ancak tahmin edebileceğiniz gibi yeni klavye yine oldukça pahalı.

apple

MAGIC KEYBOARD ÖZELLİKLERİ

Bir iPad’de yazma deneyiminizi geliştiren Magic Keyboard, trackpad özelliğiyle iPadOS’te çalışmanın yepyeni yollarını sunuyor.

Ayrıca, şarj özelliğine sahip bir USB-C bağlantı noktası içeriyor ve aygıtınızın hem önünü hem de arkasını koruyor.

iPad Pro’nuza manyetik olarak yapışan Magic Keyboard, onu havada tutan askı modeli tasarımı sayesinde en ideal görüntüleme açısını kolayca bulmanızı sağlıyor.

Apple'ın açıkladığı diğer özellikler ise şu şekilde:

  • 1 mm hareket mesafesine sahip, arkadan aydınlatmalı tam boy tuşlar ve makas tipi mekanizma ile sessiz ve hassas bir yazma deneyimi sunar.

  • iPadOS’teki Multi-Touch hareketlerine ve imlece göre tasarlanmıştır.

  • Kolay açı ayarı sayesinde en ideal görüntüleme açısını sunar.

  • iPad Pro’yu şarj etmeye yarayan USB-C bağlantı noktası sayesinde iPad Pro’daki bağlantı noktasını diğer aksesuarlar için kullanabilmenizi sağlar.

  • Katlanarak kılıf haline gelen tasarımı sayesinde, seyahat ederken iPad Pro’nuzun hem önünü hem de arkasını korur.

 

magic

MAGIC KEYBOARD FİYATI

  • 11 inç iPad Pro için: 2 bin 299 TL

  • 12.9 inç iPad Pro için: 2 bin 699 TL

Instagram: @eshteknoloji

Apple'ın telefon fiyatına sattığı iPad klavyesi: Magic Keyboard

Apple'ın telefon fiyatına sattığı iPad klavyesi: Magic Keyboard

Apple'ın telefon fiyatına sattığı iPad klavyesi: Magic Keyboard

Apple'ın telefon fiyatına sattığı iPad klavyesi: Magic Keyboard

Apple'ın telefon fiyatına sattığı iPad klavyesi: Magic Keyboard

Apple'ın telefon fiyatına sattığı iPad klavyesi: Magic Keyboard

Apple'ın telefon fiyatına sattığı iPad klavyesi: Magic KeyboardApple'ın telefon fiyatına sattığı iPad klavyesi: Magic Keyboard

Apple'ın telefon fiyatına sattığı iPad klavyesi: Magic Keyboard

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