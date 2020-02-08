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Apple’ın ucuz iPhone modeli seri üretime geçti

Apple’ın önümüzdeki ay satışa çıkarmayı planladığı ucuz iPhone modeli iPhone SE 2’nin seri üretime geçtiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 08.02.2020 - 11:14..
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Apple'ın daha küçük ekranlı bir iPhone üretme hayali, iPhone SE 2 ile gerçek oluyor. Özellikle, son dönemdeki satışlarının bir hayli düşmesiyle tekrar çıkışa geçmek isteyen Apple, iPhone SE 2 modelini daha ucuz tutarak, satışları artırmayı planlıyor.

iPHONE SE2, iPHONE 9 OLARAK SATIŞA ÇIKABİLİR

Bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen giriş seviyesi iPhone modeli, iPhone 8'in güncellenmiş sürümü olarak karşımıza çıkacak. Şirket, bu nedenle yeni iPhone modellerini iPhone 9 ismiyle satışa çıkarabilir.

iphone

SERİ ÜRETİME GEÇTİ

Apple, uygun fiyatlı yeni iPhone modelini önümüzdeki mart ayında satışa çıkaracak. Şirket, telefon üretimini ise Foxconn, Pegatron ve Winstron şirketleri arasında paylaştıracak.

Yeni gelen bilgilere göre Apple, yeni iPhone modelinin seri üretimine çoktan başladı.

iPhone 11 modellerinde kullanılan A13 işlemcisinden gücünü alacak iPhone 9 modellerinin, 3GB RAM kapasitesine sahip olması bekleniyor. 4.7 inçlik bir LCD ekranla karşımıza çıkması beklenen telefon arka tarafında ise tek bir kamera yer alacak.

iPHONE 9 FİYATI

İlk iPhone SE modelini 2016 yılında satışa çıkaran Apple, ilk başta 399 dolar olarak belirlediği fiyat etiketini, daha sonra 346 dolara indirmişti. Apple'ın yine aynı stratejiyi benimseyeceği ve telefonun 399 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacağı söyleniyor.

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Apple’ın ucuz iPhone modeli seri üretime geçti

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