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Apple'ın yeni kulak üstü kulaklıklarının detayları ortaya çıktı

Apple'ın B515 koduna sahip kulak üstü kulaklıkları hakkında yeni bir rapor yayınlandı.

Haber Merkezi |
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Apple'ın yeni kulak üstü kulaklıklarının detayları ortaya çıktı

Özellkle sporcuların ve oyuncuların sıkça kullandığı kulak üstü kulaklıklar, son zamanlarda oldukça popüler.

Apple'ın da kendi kulak üstü kulaklığını piyasaya süreceğine dair şu ana kadar bazı iddialar vardı. Hatta teknoloji analisti Jon Prosser, Apple'ın haziran ayında düzenleyeceği geliştirici konferansında, kendi kulak üstü kulaklıklarını tanıtacağını iddia etmişti.

apple

YENİ DETAYLAR BELLİ OLDU

Yeni yayılanlanan bir raporda, Apple'ın 2018 yılından bu yana kendi kulak üstü kulakları üzerinde çalıştığı söyleniyor. Yeni kulaklıklar, değiştirilebilir kulak pedleri ve kafa bantlarına sahip olacak ve kullanıcılar kulaklıklarını istediği gibi kişiselleştirebilecek. Bu sayede günlük kullanım veya fitness arasında kullanıcılar tercih yapabilecek.

Apple'ın yeni kulak üstü kulaklıkları, AirPods Pro'da bulunan gürültü önleyici ve kablosuz ses teknolojisini kullanacak.

Bununla birlikte kulaklıkların yüksek kalitede deri malzemelerden üretileceği de gelen haberler arasında.

apple

350 DOLAR CİVARINDA OLACAK

Analist Jon Prosser, Apple'ın üzerinde çalıştığı kulak üstü kulaklıkların yaklaşık 350 dolardan satışa çıkacağını iddia etti.

Apple, şu anda hangi cihazlar üzerinde çalıştığını resmi olarak açıklamadı ve muhtemelen geliştirici konferansına kadar da açıklamayacak. Bu nedenle söylentilerin doğru olup olmadığını öğrenmek için haziran ayına kadar beklememiz gerekecek.

Ancak söylenen satış fiyatı doğruysa, Apple'ın kulak üstü kulaklıkları vergilerle birlikte ülkemizde 3 bin lirayı aşabilir.

Instagram: @eshteknoloji

 

 

Apple'ın yeni kulak üstü kulaklıklarının detayları ortaya çıktı

Apple'ın yeni kulak üstü kulaklıklarının detayları ortaya çıktı

Apple'ın yeni kulak üstü kulaklıklarının detayları ortaya çıktı

Apple'ın yeni kulak üstü kulaklıklarının detayları ortaya çıktı

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