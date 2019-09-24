Ara Güler Fotoğraf Sergisi, ABD'de açıldı

Ara Güler Fotoğraf Sergisi, tüm dünyanın dikkatlerinin ABD’ye odaklanacağı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile aynı dönemde New York’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Ara Güler sergisinin açılışı için New York gibi bir kültür şehrinde sizlerle beraber bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Gerek Aziz Sancar hocamıza gerek Fahir Atakoğlu'na huzurlarınızda şükranlarımı ifade ediyorum.

Bu sergi daha evvel Kyoto, Londra ve Paris'te büyük bir teveccühle karşılanmıştı. Sergiyi bu defa New York'ta siz kıymetli sanatseverlerin ve Amerikalıların beğenisine sunuyoruz."

"ARA GÜLER BARIŞA VE KARDEŞLİĞE YÜREKTEN İNANAN BİR İNSANDI"

"Ara Güler barışa ve kardeşliğe yürekten inanan bir insandı. Onun hatırasını yaşatmak için düzenlenen bu serginin BM Genel Kurulu dönemine denk gelmesi de ayrıca bir anlam taşıyor."