Ara Güler sergisi Paris’te açıldı

Cumhurbaşkanlığı tarafından, Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen ve geçen yıl hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in eserlerini dünyaya taşımayı amaçlayan Ara Güler sergisi, Paris Polka Galeri’de, sanat çevrelerinin yoğun ilgi gösterdiği açılış töreniyle başladı.

SERGİYE YOĞUN İLGİ

Nisan ayında Londra Saatchi Galeri’de düzenlenen ve açık olduğu dönemde medya tarafından kentteki en iyi 10 etkinlik arasında gösterilen Ara Güler Sergisi, 23 Mayıs - 15 Haziran tarihleri arasında Paris’te sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Paris gibi her gün yüzlerce sanat etkinliğinin gerçekleştiği bir kültür başkentinde Ara Güler Sergi açılışımızı son derece üst düzey bir katılımla gerçekleştiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Ara Güler Sergisi’nin hikayesi aslında bizim hepimizin hikayesidir. Ara Güler, tüm dünya fotoğraf sanatı açısından son derece önemli bir sanatçı, böyle nitelikli etkinlikleri yine Cumhurbaşkanlığımızın destekleriyle bundan böyle Paris’te de çoğaltmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

SEÇKİN ESERLER SERGİLENİYOR

Ana eksenini Ara Güler’in İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide; Anadolu coğrafyasından kareler ile Jean Renoir’dan Nazım Hikmet’e, Aşık Veysel’den Salvador Dali’ye, Henri Cartier-Bresson’dan Brigitte Bardot’ya uzanan tarihi portreler seçkisi de yer alıyor.

Dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak gösterilen, “Master of Leica” unvanına sahip Ara Güler’in 1950’lerde başlayan uzun kariyerine ışık tutan sergi, Paris’ten sonra sırasıyla Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu’da gerçekleştirilecek.

ÖNSÖZ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sergi kitabı için kaleme aldığı önsözde Ara Güler’i şöyle anlatıyor:

“Ara Güler, mesleğinde gerçek anlamda bir dünya markasıydı. Siyasi mücadeleleriyle, devlet adamlıklarıyla, fikirleriyle, sanatçılıklarıyla, insani duyarlılıklarıyla son 65 yılda dünyamızda iz bırakmış tüm önemli isimlerin onun objektifinin önünden geçmiş olması, bunun en büyük ispatıdır. 1950 yılında başladığı ve son nefesine kadar sürdürdüğü uzun meslek hayatı boyunca çektiği fotoğrafların, bugün de dünyanın dört bir yanında müzelerin, koleksiyonların, albümlerin başköşelerinde yer alıyor olmasıyla milletçe iftihar ediyoruz. Doğup büyüdüğü İstanbul’u, hayatının ve sanatının merkezine koyan Ara Güler’in serüveni, yakın tarihimizin de bir özeti gibidir. Kendisini, bağnazlıktan uzak, özgün, kuşatıcı ve üretken tarzıyla, ülkemizde gerçek sanatçı profilinin en ideal örneklerinden biri olarak daima saygıyla hatırlayacağız.”





Önsözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan sergi kitabı, serginin düzenlendiği her ülkede o ülkenin ana diliyle sanatseverlere ulaşacak.

G-20 GÜNÜNDE JAPONYA'DA

Nisan ayında Londra Saatchi Galeri’de açılan Ara Güler sergisi, 23 Mayıs - 15 Mayıs tarihleri arasında Paris Polka Galeri’de sanatseverlerle buluşmasının ardından üçüncü durağında Avrupa sınırlarını aşarak Kyoto’nun tarihi mekanlarından Tofukuji Tapınağı’nda gerçekleştirilecek.

Sergi açılışı, Japonya’da G-20 Zirvesi’nin düzenlendiği aynı günlerde, Haziran ayı sonunda yapılacak.

Serginin dördüncü açılışı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile aynı günlerde, Eylül sonunda New York’ta gerçekleşecek. Kentin işlek noktalarından Smithsonian Ulusal Amerikan Yerli Müzesi’nde ziyarete açılacak olan serginin, özellikle BM için dünyanın dört bir yanından New York’a gelmiş farklı kültür ve milletlere ait geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor. Sergi yıl sonundan itibaren Roma’da Trastevere Müzesi ve 2020’de Mogadişu’da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde sanatseverlerle buluşacak.



Sergi takvimi

Nisan 2019 - LONDRA, SAATCHI GALERİ

Mayıs 2019 - PARİS, POLKA GALERİ

Haziran 2019 - KYOTO, TOFUKUJİ TAPINAĞI

Eylül 2019 - NEW YORK, SMITHSONIAN NMAI

Ocak 2020 - ROMA, TRASTEVERE MÜZESİ

Nisan 2020 - MOGADİŞU, T.C. BÜYÜKELÇİLİĞİ